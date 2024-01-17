В одном из свежих интервью для украинских журналистов Лубинец поднял вопрос о соответствии документа основному закону страны. Он отметил, что проект нуждается в серьезной доработке, чтобы соответствовать конституционным нормам.

Смотрите также Законопроект о мобилизации отозвали не просто так: Стефанчук рассказал о замечаниях

Законопроект по мобилизации требует изменений

По словам Лубинца, ключевой проблемой является необходимость поменять подходы к мобилизационному процессу в Украине. Он призвал к:

фокусировке на рекрутинге;

повышении престижа службы;

защите прав военнослужащих и их семей.

Нам нужно изменить эти акценты,

– сказал Лубинец, отмечая важность реформирования системы мобилизации.

Уполномоченный также выразил надежду, что реформа органов, занимающихся мобилизацией позволит отойти от устаревших бумажных моделей и уменьшит возможность коррупции.

Он отметил, что после его публичной критики законопроекта министр обороны лично связался с ним для обсуждения замечаний и быстро реагировал на высказанные предложения.

Я скажу так: реакция со стороны как раз министерства была абсолютно адекватной и быстрой.

Обратите внимание! Лубинец констатировал, что уже на следующий день после начала активного обсуждения инициативы Министерство обороны начало работать над внесенными замечаниями. Это свидетельствует о готовности правительства к конструктивному диалогу и совершенствованию законодательных инициатив в соответствии с потребностями общества и требованиями времени.