Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент очень долго изучал законопроект, предусматривающий изменения в мобилизации. Вокруг документа проходили дискуссии.

К теме Эпопея с законопроектом о мобилизации: Зеленский отреагировал на отзыв документа

Какие были замечания

Как пояснил Стефанчук, замечания от Верховной Рады касались ограничения конституционных прав граждан, привлечения в войска инвалидов третьей группы и так далее.

Основные (замечания – 24 Канал), которые могу назвать, – это вопрос ограничения конституционных прав граждан, вовлеченности в войска инвалидов третьей группы, целесообразности и приемлемости электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных, а также ряда социальных гарантий для военнослужащих,

– сказал спикер.

Он отметил, что законопроект о мобилизации отозвали не просто так. На уровне Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке проводилось общее обсуждение в закрытом режиме. Затем эту закрытую дискуссию перенесли на уровень Согласительного совета. По словам Стефанчука, во время соответствующей встречи президиум парламента и представители фракций имели возможность обменяться мнениями по поводу обновления мобилизационной политики с военным руководством государства.

Спикер Верховной Рады отметил, что над регулированием таких важных и чувствительных процессов как мобилизация, политикам и военным необходимо работать вместе. Стороны услышали друг друга, и теперь идет работа над формированием правильного мобилизационного правового механизма.

Он также заявил, что конкретные сроки подачи доработанного документа не обсуждались. Верховная Рада начнет предметное рассмотрение, как только законопроект будет готов. Парламент будет проверять его на соответствие конституционным принципам, правам и свободам человека и гражданина, а также на адаптацию к условиям военного положения.

Другие новости об этом законопроекте