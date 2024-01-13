Теперь новый законопроект о мобилизации нуждается в изменениях – его уже отправили на доработку. В то же время вопрос снятия бронирования для чиновников на этом этапе не подтвержден.
Смотрите также Есть серьезные нарушения: юрист по вопросам армии проанализировал мобилизационный законопроект
Вопросы снятия брони с депутатов
СМИ со ссылкой на собеседника в президентском окружении отмечают, что рассматривается вопрос снятия брони с чиновников.
Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет,
– отмечает аноним.
Он отметил, что пока вариант не виден, однако понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Также звучит идея о том, чтобы разделить большой проект о мобилизации на меньшие. Однако военное руководство опасается, что право на демобилизацию получит множество солдат, которых никем будет заменить.
Дискуссии по новому законопроекту
- В четверг, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. Законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку. Сообщается, что инициатору законопроекта также будут переданы предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что уже через несколько дней новый законопроект внесут в Раду. Сначала будет дискуссия, а уже потом голосование или еще одна доработка.
- Министр обороны 11 января заявил, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Над документом работали полгода и уже в ближайшее время его внесут в Парламент. Он добавил, что над ним работали представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.