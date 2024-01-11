Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что уже через несколько дней новый проект закона о мобилизации внесут в Совет. Он считает, что дальше процесс будет двигаться быстрее.
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Это вопрос процедуры
По словам Подоляка, сначала все изменения внесут в этот законопроект, потом будет дискуссия и только потом его снова вынесут в зал. Если на этот раз возникнет необходимость, то изменения будут внесены еще раз.
Я думаю, что это вопрос процедуры и будет достаточно быстро,
– сказал советник руководителя Офиса Президента.
Минобороны подготовило новую редакцию закона
- Рустем Умеров сообщил, что по состоянию на 11 января Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Уже в ближайшее время документ готов внести на рассмотрение правительства. Ранее стало известно, что Кабмин официально отозвал законопроект о мобилизации. Уже в считанные минуты министр обороны заявил о готовности новой редакции.
- Умеров подчеркнул, что украинские защитники и защитницы нуждаются в ротациях, отпусках и возможности возобновиться. Воины ВСУ имеют право знать, что их ждет дальше, а также планировать собственную жизнь. Именно законопроект о мобилизации должен установить четкий срок службы по мобилизации Министр отметил, что это нужно каждому воину.
- Умеров подчеркнул, что новую редакцию законопроекта готовы внести на согласование правительства уже в ближайшее время. Над документом работали в течение полугода. Министр обороны отметил, что этот законопроект нужен каждому, кто сейчас находится на фронте.