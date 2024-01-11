Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что уже через несколько дней новый проект закона о мобилизации внесут в Совет. Он считает, что дальше процесс будет двигаться быстрее.

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Это вопрос процедуры

По словам Подоляка, сначала все изменения внесут в этот законопроект, потом будет дискуссия и только потом его снова вынесут в зал. Если на этот раз возникнет необходимость, то изменения будут внесены еще раз.

Я думаю, что это вопрос процедуры и будет достаточно быстро,

– сказал советник руководителя Офиса Президента.

Минобороны подготовило новую редакцию закона