Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що вже за кілька днів новий проєкт закону про мобілізацію внесуть до Ради. Він вважає, що далі процес буде рухатися швидше.

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Це питання процедури

За словами Подоляка спочатку всі зміни внесуть до цього законопроєкту, потім буде дискусія і тільки потім його знову винесуть в зал. Якщо цього разу виникне необхідність, то зміни внесуть ще раз.

Я думаю, що це питання процедури та буде достатньо швидко,

– сказав радник керівника Офісу Президента.

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