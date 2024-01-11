Перш за все це важливі для галузей економіки підприємства та критичні функціонування в особливий період установи. Також на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати й деякі інші військовозобов'язані.
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Бронювання військовозобов'язаних
Перша за все, на бронювання можуть претендувати підприємства, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Тобто установа має підпадати під критерії зі списку:
- проводять підтримку та супровід інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або Міністерства економіки;
- проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;
- отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;
- виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у разі, якщо такі договори укладено на строк не менше шести місяців;
- знаходиться безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;
- провадить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;
- здійснює такий вид виробництва або надає такі послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.
Окрім цього, відстрочку від проходження військової служби можуть отримати працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Вони визначаються за такими критеріями:
- загальна сума податків, зборів та платежів, нарахованих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, зокрема ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;
- сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик перевищує 32 млн євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до затвердженого Урядом переліку таких об'єктів державної власності;
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими державними органами за визначеними критеріями;
- відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;
- підприємство є резидентом Дія Сіті.
Інші категорії для бронювання
Окрім вищезазначених категорій, на бронювання також претендують :
- органи державної влади, інші державні органи;
- органи місцевого самоврядування;
- підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
- підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань.
Порядком передбачено, що бронювати можна 50% військовозобов'язаних працівників в установах, однак в окремих випадках число можу бути більшим – якщо працедавець доведе, наскільки особи важливі для виконання тих чи інших завдань.
Бронювання за високі зарплати
- Видання Forbes раніше зазначало, що Офіс президента розглядав можливість броні працівника за високі податки – тобто якщо особа сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Для цього вона має отримувати щонайменше 33,4 тисячі гривень на місяць.
- Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента відкинув цю ідею. Автором відповідних змін виступив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.
- Руслан Стефанчук заявляв, що ідея про бронь за високі податки не нова, однак він не знає жодної успішної реалізації такого проєкту. Водночас українці на фронті мають бути забезпечені всім необхідним – державі необхідно це фінансувати.