Перш за все це важливі для галузей економіки підприємства та критичні функціонування в особливий період установи. Також на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати й деякі інші військовозобов'язані.

Дивіться також Виїзд за кордон, повістки, ВЛК і бронювання: якою була мобілізація 2023 і скільки ще триватиме

Бронювання військовозобов'язаних

Перша за все, на бронювання можуть претендувати підприємства, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Тобто установа має підпадати під критерії зі списку:

проводять підтримку та супровід інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або Міністерства економіки;

проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;

отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у разі, якщо такі договори укладено на строк не менше шести місяців;

знаходиться безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;

провадить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;

здійснює такий вид виробництва або надає такі послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Окрім цього, відстрочку від проходження військової служби можуть отримати працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Вони визначаються за такими критеріями:

загальна сума податків, зборів та платежів, нарахованих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, зокрема ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик перевищує 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до затвердженого Урядом переліку таких об'єктів державної власності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими державними органами за визначеними критеріями;

відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Важливо! Для можливості бронювання необхідно, щоб установа підпадала принаймні під три критерії з списку, проте окремо визначають окремі сфери, в яких потрібно відповідати хоча б двом.

Інші категорії для бронювання

Окрім вищезазначених категорій, на бронювання також претендують :

органи державної влади, інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань.

Порядком передбачено, що бронювати можна 50% військовозобов'язаних працівників в установах, однак в окремих випадках число можу бути більшим – якщо працедавець доведе, наскільки особи важливі для виконання тих чи інших завдань.

Бронювання за високі зарплати