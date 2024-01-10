Оскільки уряд ще не ухвалив нового законопроєкту про мобілізацію, то за чинним законодавством кілька категорій мають право на відстрочку. Кого не можуть мобілізувати у 2024 році – передає 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку

У чинному Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорії чоловіків, які мають право не відстрочку й не підлягають мобілізації. Зокрема мовиться про:

чоловіків, на утриманні яких перебуває троє або більше дітей;

чоловіків, які самостійно виховують хоча б одну дитину;

чоловіків, які мають інвалідність;

чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка має інвалідність І або II групи;

чоловіків, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю будь-якої групи;

чоловіків, які є опікунами особи з інвалідністю І або II групи;

чоловіків, родичі яких загинули під час виконання завдань у зоні бойових дій (під час повномасштабної війни або АТО/ООС);

чоловіків, які є заброньованими від мобілізаційних процесів згідно з чинним законодавством тощо.

Втім, зазначимо, що у новому законопроєкті, який ухвалить уряд, категорії військовозобов'язаних, які отримають право на відстрочку, можуть змінитися.

Які документи необхідно подати, щоб отримати відстрочку

Аби отримати відстрочку від мобілізації, то до ТЦК та СП треба надати низку документів. Так, студенти або наукові працівники мають надати довідку з ВНЗ чи наукової установи, студентські квитки, контракти тощо.

Для осіб, що мають право на відстрочку за станом здоров'я або на підставі догляду за родичами чи за дитиною – це медичні довідки, висновок МСЕК, документи, що підтверджують стан здоров'я родичів, свідоцтво про народження дитини.

Заброньовані працівники мають надати витяг із рішення про бронювання за формою згідно з додатком 3 Порядку № 76 (він надається за місцем роботи; протягом 5 днів з дня його видачі роботодавець повинен надіслати до ТЦК повідомлення про бронювання військовозобов'язаного).