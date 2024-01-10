Поскольку правительство еще не приняло новый законопроект о мобилизации, то по действующему законодательству несколько категорий имеют право на отсрочку. Кого не могут мобилизовать в 2024 году – передает 24 Канал.

К теме Возможна ли демобилизация: сроки службы военных в Украине

Кто имеет право на отсрочку

В действующем Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены категории мужчин, имеющих право на отсрочку и не подлежащие мобилизации. В частности, говорится о:

мужчинах, на содержании которых находятся три или более детей;

мужчинах, самостоятельно воспитывающих хотя бы одного ребенка;

мужчинах, имеющих инвалидность;

мужчинах, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II группы;

мужчинах, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью любой группы;

мужчинах, являющихся опекунами лица с инвалидностью I или II группы;

мужчинах, родственники которых погибли при выполнении задач в зоне боевых действий (во время полномасштабной войны или АТО/ООС);

мужчинах, которые забронированы от мобилизационных процессов согласно действующему законодательству и т.д.

Впрочем, отметим, что в новом законопроекте, который будет принят правительством, категории военнообязанных, которые получат право на отсрочку, могут измениться.

Какие документы необходимо подать, чтобы получить отсрочку

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, в ТЦК и СП нужно предоставить ряд документов. Так, студенты или научные работники должны предоставить справку из вузов или научного учреждения, студенческие билеты, контракты и т.д.

Для лиц, имеющих право на отсрочку по состоянию здоровья или на основании ухода за родственниками или за ребенком – это медицинские справки, заключение МСЭК, документы, подтверждающие состояние здоровья родственников, свидетельство о рождении ребенка.

Забронированные работники должны предоставить выписку из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Порядка № 76 (он предоставляется по месту работы; в течение 5 дней со дня его выдачи работодатель должен направить в ТЦК уведомление о бронировании военнообязанного).