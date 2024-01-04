В то же время, существует категория граждан, которая может получить отсрочку от мобилизации. Все эти причины прописаны в законе о мобилизации.

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Что должен иметь военнообязанное для получения отсрочки

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что среди основных причин для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации есть: если военнообязанный имеет троих несовершеннолетних детей, ухаживает за родителями, которые имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе.

Есть еще причины по состоянию здоровья и так далее. То есть перечень причин четко определен и опубликован,

– сказал Фитьо.

Майор отметил, что если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий – он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП. Ведь бывают случаи, когда кого-то забирают в армию, а у него есть причина на отсрочку.

"Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе – это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично", – подчеркнул представитель Сухопутных войск.

Он также рассказал, что обучающиеся должны лично раз в год подавать справки, что они учатся на дневной форме обучения в определенном вузе. Фитьо отметил, что бывают случаи, что по какой-то причине эти документы не предоставляются.

И потом российские медиа подхватывают такую тему, что забирают в армию мужчину, у которого мать с инвалидностью. А на самом деле, если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки,

– отметил майор.

Владимир Фитьо сказал, что в случае, когда ТЦК и СП мобилизует военнообязанных мужчин в ряды ВСУ, которые имеют право на отсрочку, но не предоставили необходимые документы, то по законодательству делает все правильно. Однако человеческие эмоции, по словам майора, говорят, что они нарушают закон.

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