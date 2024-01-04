Водночас існує категорія громадян, яка може отримати відстрочку від мобілізації. Всі ці причини прописані у законі про мобілізацію.

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Що має мати військовозобов'язаний для отримання відстрочки

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що серед основних причин для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації є: якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, доглядає за неповносправними батьками або які мають інвалідність і потребують постійного догляду.

Є ще причини за станом здоров'я тощо. Тобто перелік причин чітко визначений і опублікований,

– сказав Фітьо.

Майор зауважив, що якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов – він має особисто проінформувати про них свій ТЦК та СП. Адже трапляються випадки, коли когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку.

"Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду – це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто", – наголосив представник Сухопутних військ.

Він також розповів, що студенти, які навчаються мають особисто раз на рік подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання у певному виші. Фітьо зазначив, що трапляються випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються.

І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки,

– зазначив майор.

Володимир Фітьо сказав, що у випадку, коли ТЦК та СП мобілізує військовозобов'язаних чоловік до лав ЗСУ, які мають право на відстрочку, але не надали необхідних документів, то за законодавством робить все правильно. Однак людські емоції, за словами майора, кажуть, що вони порушують закон.

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