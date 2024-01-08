Мова йшла про об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу. Ідею про бронювання за сплачені податки швидко відкинули.

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Ідея залишилася ідеєю

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента відмовився від ідеї бронювання працівників, які сплачують високі податки. За його словами, автором відповідної ідеї був заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Як раніше повідомляло видання Forbes, Офіс президента розглядав зміни у процесі мобілізації. Зокрема, мова йшла про можливість броні працівника, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Тобто, мобілізації могла уникнути особа, яка отримує зарплату у розмірі щонайменше 33,4 тисячі гривень. Також 22% від окладу мав сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Варто зазначити! Раніше Руслан Стефанчук вже відреагував на такі пропозиції. Голова Верховної Ради заявив, що ідея про бронь за високі податки не нова, однак він не знає жодної успішного реалізації такого проєкту. Водночас українці на фронті мають бути забезпечені всім необхідним – державі необхідно це фінансувати.

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