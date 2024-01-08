Речь шла об объеме уплаченного налога на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода. Идею о бронирование за уплаченные налоги быстро отвергли.

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Идея осталась идеей

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Офис президента отказался от идеи бронирования работников, уплачивающих высокие налоги. По его словам, автором соответствующей идеи был заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

Как ранее сообщало издание Forbes, офис президента рассматривал изменения в процессе мобилизации. В частности, речь шла о возможности брони работника, который платит 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. То есть, мобилизации могло избежать лицо, получающее зарплату в размере не менее 33,4 тысяч гривен. Также 22% от оклада должен был уплатить работодатель в качестве единого социального взноса (ЕСВ).

Стоит отметить! Ранее Руслан Стефанчук уже отреагировал на такие предложения. Председатель Верховной Рады заявил, что идея о броне за высокие налоги не нова, однако он не знает никакой успешной реализации такого проекта. В то же время, украинцы на фронте должны быть обеспечены всем необходимым – государству необходимо это финансировать.

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