В конце концов законопроект о мобилизации должны доработать, чтобы нивелировать все риски коррупции, которые там обнаружили. После того как пункты проекта закона изменят, его должен снова рассмотреть комитет.

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В законопроекте о мобилизации нашли коррупционные риски

Глава комитета Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина заявила, что на заседании пришли к выводу, что мобилизация действительно нужна в Украине. В то же время она подчеркнула, что некоторые нормы проекта закона, предложенного Кабинетом Министров, имеют коррупционные риски.

На вопрос, какие именно риски коррупции имеются в этом законопроекте, Радина уточнить отказалась. Однако глава комитета пообещала, что предоставит исчерпывающую информацию по этому поводу позднее.

Радина также рассказала, что на заседании комитета по антикоррупционной политике присутствовали представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. По ее словам, представители этих структур согласились с заключением комитета и пообещали устранить все выявленные недостатки.

Радина назвала пункты, требующие доработки

Впоследствии Анастасия Радина на своей фейсбук-странице опубликовала сообщение, в котором объяснила, какие изменения следует доработать в законопроекте относительно изменений в мобилизации.

Радина отметила, что в законопроекте об изменениях в мобилизации следует доработать следующие пункты:

отказаться от возложения на органы местного самоуправления в обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомате;

четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с ограничениями на распоряжение имуществом и т.д.

убрать право районных или городских комиссий по направлениям для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по собственному усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

В то же время Радина подчеркнула, что вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте значительно больше. В частности, в первую очередь она отметила вопрос преодоления коррупции в ВЛК и медико-социальной экспертизы.

Глава комитета также сказала, что доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, являющихся основаниями для отсрочки от мобилизации.

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