Наразі законопроєкт про мобілізацію мають доопрацювати, щоб нівелювати всі ризики корупції, які там виявили. Після того, як пункти проєкту закону змінять, його має знову розглянути комітет.

До теми Посилення мобілізації в Україні: що передбачає законопроєкт та які є недоліки

У законопроєкті про мобілізацію знайшли корупційні ризики

Голова комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що на засіданні дійшли висновку, що мобілізація дійсно потрібна в Україні. Водночас вона наголосила, що деякі норми проєкту закону, який запропонував Кабінет Міністрів, мають корупційні ризики.

На питання, які саме ризики корупції наявні у цьому законопроєкті, Радіна уточнити відмовилася. Однак голова комітету пообіцяла, що надасть вичерпну інформацію щодо цього згодом.

Радіна також розповіла, що на засіданні комітету з питань антикорупційної політики були присутні представники Міністерства оборони України й Генерального штабу ЗСУ. За її словами, представники цих структур погодилися з висновком комітету і пообіцяли усунути всі виявлені недоліки.

Радіна назвала пункти, які потребують доопрацювання

Згодом Анастасія Радіна на своїй фейсбук-сторінці опублікувала допис, у якому пояснила, які зміни треба доопрацювати в законопроєкті стосовно змін до мобілізації.

Радіна зазначила, що у законопроєкті щодо змін у мобілізації варто допрацювати такі пункти:

відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов'язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкоматі;

чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо.

прибрати право районних або міських комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Водночас Радіна наголосила, що питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. Зокрема, у першу чергу вона наголосила на питанні подолання корупції у ВЛК та медико-соціальної експертизи.

Голова комітету також сказала, що допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

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