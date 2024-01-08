Наразі законопроєкт про мобілізацію мають доопрацювати, щоб нівелювати всі ризики корупції, які там виявили. Після того, як пункти проєкту закону змінять, його має знову розглянути комітет.
До теми Посилення мобілізації в Україні: що передбачає законопроєкт та які є недоліки
У законопроєкті про мобілізацію знайшли корупційні ризики
Голова комітету Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що на засіданні дійшли висновку, що мобілізація дійсно потрібна в Україні. Водночас вона наголосила, що деякі норми проєкту закону, який запропонував Кабінет Міністрів, мають корупційні ризики.
На питання, які саме ризики корупції наявні у цьому законопроєкті, Радіна уточнити відмовилася. Однак голова комітету пообіцяла, що надасть вичерпну інформацію щодо цього згодом.
Радіна також розповіла, що на засіданні комітету з питань антикорупційної політики були присутні представники Міністерства оборони України й Генерального штабу ЗСУ. За її словами, представники цих структур погодилися з висновком комітету і пообіцяли усунути всі виявлені недоліки.
Радіна назвала пункти, які потребують доопрацювання
Згодом Анастасія Радіна на своїй фейсбук-сторінці опублікувала допис, у якому пояснила, які зміни треба доопрацювати в законопроєкті стосовно змін до мобілізації.
Радіна зазначила, що у законопроєкті щодо змін у мобілізації варто допрацювати такі пункти:
- відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов'язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкоматі;
- чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо.
- прибрати право районних або міських комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).
Водночас Радіна наголосила, що питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. Зокрема, у першу чергу вона наголосила на питанні подолання корупції у ВЛК та медико-соціальної експертизи.
Голова комітету також сказала, що допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.
Кабмін вніс законопроєкт про зміни до мобілізації у Верховну Раду
- Кабінет Міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про мобілізацію. Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук наголосив, що ця ініціатива має удосконалити окремі питання мобілізації.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, відповідаючи на питання про цей законопроєкт, сказав, що цей закон саме для того, щоб була справедливість. Він підкреслив, що захищати Україну мають усі.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що в цьому законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Він додав, що прямо писатиме про це, коли законопроєкт офіційно зайде до нього на погодження.
- Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що наразі є багато питань стосовно законопроєкту про зміни в мобілізації, які потрібно вирішувати. За його словами, голосування щодо цього законопроєкту в Раді буде залежати від того, як комітет зможе пропрацювати весь законопроєкт.