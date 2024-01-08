Вона також запевнила, що детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроєкту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті Ради. Адже у цьому проєкті закону необхідно нівелювати всі можливі корупційні ризики.

До теми Європейська Бізнес Асоціація вимагає перегляду проєкту мобілізації в Україні

Радіна пояснила висновок комітету щодо законопроєкту про мобілізацію

Анастасія Радіна наголосила, що комітет дійсно виявив низку проблемних норм у законопроєкті про зміни у мобілізацію, які можуть призвести до корупційних ризиків. Разом з тим, за її словами, Міністерство оборони погодилося із висловленими зауваженнями.

Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів. Принагідно дякую заступниці Міністра оборони Наталії Калмиковій за лідерство у процесі,

– написала глава комітету.

Вона також підкреслила, що це рішення абсолютно не означає, що члени комітету виступають проти удосконалення процедури мобілізації. Радіна сказала, що все це відбувається навпаки.

"Мобілізація має бути справедлива, передбачувана – і без корупційних дірок", – зазначила вона.

Крім того, Радіна оприлюднила перелік того, що, на думку комітету, необхідно вдосконалити у законопроєкті для уникнення корупційних ризиків.

Радіна зазначила, що у законопроєкті стосовно змін у мобілізації варто допрацювати такі пункти:

відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов'язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкоматі;

чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо.

прибрати право районних або міських комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Водночас Радіна наголосила, що питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. Зокрема, у першу чергу вона наголосила на питанні подолання корупції у ВЛК та медико-соціальної експертизи.

Голова комітету також сказала, що допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.

Зверніть увагу! Радіна також написала, що антикорупційний комітет відповідно до регламенту розглядає всі законопроєкти на етапі першого читання на предмет корупційних ризиків. За її словами, значна частина зауважень була врахована профільними комітетами при доопрацюванні законопроєктів.

Комітет Ради виявив ризики корупції у законопроєкті про мобілізацію