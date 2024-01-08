Що не так з законопроєктом

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловила незадоволення цим проєктом, оскільки це загроза для економічного відновлення України. На думку представників організації, через мобілізацію певних кадрів, теперішня кризова ситуація може погіршитись.

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Щобільше, учасники ЄБА написали звернення до голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. У своєму листі, вони зазначали, що раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував на такому аспекті: стабільна українська економіка прямо впливає на забезпечення ЗСУ усім необхідним.

Бізнес детально проаналізував положення обох документів і прагне висловити своє занепокоєння низкою запропонованих норм, які можуть містити в собі ознаки порушення Конституції України. Власне, тому це негативні наслідки не лише для економіки України, а й для репутації країни та вкрай важливого процесу відновлення нашої держави,

– йдеться у повідомленні ЄБА

ЄБА кажуть, що вказаний законопроєкт імовірно спричинить зростання пропозицій неофіційної праці та ухилення від податків. Внаслідок прийняття цього рішення може навіть зменшитись кількість міжнародної допомоги.

Також учасники асоціації вважають, що скорочення термінів уточнення даних до 30 днів спричинить додаткову проблему – технічну. Є вірогідність, що сервери не витримають такого напливу громадян.

Що формує оборонний бюджет

Фактично, окрім міжнародної грошової допомоги, саме податки українців наповнюють український оборонний бюджет. Під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 6 цивільних забезпечують своїми податками одного військового.

Тобто чим стабільніше буде українська економіка, тим краща ситуація всередині армії. Відповідно, уряд має сприяти розвитку місцевого бізнесу та підприємницької діяльності.