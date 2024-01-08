Что не так с законопроектом

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выразила недовольство проектом, поскольку это угроза экономическому восстановлению Украины. По мнению представителей организации, из-за мобилизации определенных кадров нынешняя кризисная ситуация может ухудшиться.

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Более того, участники ЕБА написали обращение к председателю парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. В своем письме они отметили, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал такой аспект: стабильная украинская экономика напрямую влияет на обеспечение ВСУ всем необходимым.

Бизнес подробно проанализировал положения обоих документов и стремится выразить свою обеспокоенность рядом предложенных норм, которые могут включать в себя признаки нарушения Конституции Украины. Собственно поэтому это негативные последствия не только для экономики Украины, но и для репутации страны и крайне важного процесса восстановления нашего государства,

– говорится в сообщении ЕБА

ЕБА считают, что указанный законопроект, вероятно, повлечет за собой рост предложений неофициального труда и уклонение от налогов. В результате принятия этого решения может даже уменьшиться количество международной помощи.

Также участники ассоциации считают, что сокращение сроков уточнения данных до 30 дней повлечет за собой дополнительную проблему – техническую. Есть вероятность того, что серверы не выдержат такого наплыва граждан.

Что формирует оборонный бюджет

Фактически кроме международной денежной помощи именно налоги украинцев наполняют украинский оборонный бюджет. Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что 6 гражданских обеспечивают своими налогами одного военного.

То есть чем стабильнее будет украинская экономика, тем лучше ситуация внутри армии. Соответственно правительство должно способствовать развитию местного бизнеса и предпринимательской деятельности.