Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що Комітет ретельно розглядає кожне питання законопроєкту про мобілізацію.

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Доля законопроєкту про призов

Роман Костенко зазначив, що наразі є багато питань, які потрібно вирішувати. Однак річ у тому, яким чином це будуть доопрацьовувати. Це може бути повернення в Уряд або ж відбудеться голосування – і вже між першим та другим читаннями це розглядатимуть. Доля законопроєкту може стати зрозумілою вже найближчим часом.

Тому саме рішення Комітету, яке ми будемо рекомендувати, після його вивчення, воно може бути до кінця тижня. Буде залежати від того, як ми зможемо пропрацювати весь законопроєкт,

– сказав секретар.

Він зазначив, що сам Комітет щодо цього законопроєкту можливо зроблять вже наступного тижня.

Правки до законопроєкту