Уповноважений з прав людини в ефірі національного телемарафону розповів, що вже знайшов компроміси з Міноборони. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Є норми, що суперечать Конституції, – омбудсмен відреагував на законопроєкт про мобілізацію

Закон про мобілізацію переглянуть

Уповноважений з прав людини розповів, що ввечері 27 грудня відбулась нарада з представниками Міноборони. Він повідомив, що правозахисники знайшли компроміси щодо сандальних пунктів.

Він зауважив, що необхідно розуміти, що в умовах повномасштабної війни та воєнного стану Конституція офіційно дозволяє обмежувати права громадян. Однак у законопроєкті про мобілізацію не можуть бути порушені базові конституційні права.

Там є деякі норми, які суперечать Конституції, але вчора була робоча нарада з представниками Міноборони, де ми вже досягли компромісу – як забезпечити закон про мобілізацію та дотримуватися прав людини,

– сказав Лубінець.

Він заявив, що до при підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійний зал буде засідання профільного комітету. Там омбудсман надасть свою експертну оцінка від мене.

І буде зроблено так, що права людей будуть забезпечені,

– наголосив він.

Водночас він зазначив, що це не повинно заважати виживанню країни та поповненню армії.

Тут ми маємо покладатися на думку військового командування,

– додав омбудсман.

Про які пункти мовиться

Омбудсмен вказав на норми, які суперечать Конституції у новому законопроєкті про мобілізацію. Мовиться про обмеження щодо людей, які ухилилися від мобілізації. Зокрема: