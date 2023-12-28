Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів, що законопроєкт про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Він також закликав військовозобов'язаних оновити свої дані в ТЦК, якщо цього ще не зробили.

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Поки нічого не змінилось

Фітьо пояснив, як працює мобілізація зараз.

Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані,

– сказав він.

Станом на зараз призовний вік для військовозобов'язаних громадян – 18 – 60 років, на фронт можуть мобілізувати від 27 років, якщо немає причин для відстрочки. Він також наголосив, що мобілізацію виконують за наявним планом.

Омбудсмен відреагував на законопроєкт про мобілізацію