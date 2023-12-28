Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Он также призвал военнообязанных обновить свои данные в ТЦК, если этого еще не сделали.
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Пока ничего не изменилось
Фитьо объяснил, как работает мобилизация сейчас.
Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, это нужно сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные,
– сказал он.
На сегодня призывной возраст для военнообязанных граждан – 18 – 60 лет, на фронт могут мобилизовать от 27 лет, если нет причин для отсрочки. Он также подчеркнул, что мобилизацию выполняют по имеющемуся плану.
Омбудсмен отреагировал на законопроект о мобилизации
- Дмитрий Лубинец отреагировал на законопроект о мобилизации. Он вызвал значительный резонанс в обществе. Лубинец в эфире телемарафона заявил, что все происходящие в Украине процессы рассматривает сквозь призму национального и международного законодательства.
- Он подчеркнул, что в этом законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Он добавил, что будет прямо писать об этом, когда законопроект официально зайдет к нему на согласование. Омбудсмен подчеркнул, что это, очевидно, будет происходить на этапе подготовки к рассмотрению в комитете.
- Впоследствии Лубинец подчеркнул, что говорится именно об ограничениях, предусмотренных в законопроекте в отношении уклонистов. Речь идет о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денег. Омбудсмен добавил, что человека нельзя ограничить в его правах.