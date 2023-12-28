Министр обороны Украины в эфире телемарафона рассказал, что в Украине рассматривают возможность раздачи приглашений в территориальные центры комплектования и социальной поддержки через смартфон. Однако все должно быть понятно и цивилизованно.
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Работа над решением продолжается
По словам Умерова, в Минобороны хотят объяснить обществу, что приглашают и обсуждают, как это воплотить в жизнь.
То есть мы работаем над этими техническими решениями, чтобы это было понятно и цивилизованно,
– сказал он.
Умеров рассказал, что в оборонном ведомстве работают над анализом нескольких баз данных от разных министерств и ищут способ их использовать для учета граждан.
Кто может выбирать, где проходить службу
- Недавно в Минобороны объявили о старте так называемой "рекрутинговой кампании", действующей отдельно от мобилизации. В рамках этой кампании Сил обороны смогут, не дожидаясь вручения повестки, выбрать себе военную специальность.
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо уточнил, что речь идет о контрактниках. А вот граждане, мобилизованные на службу, возможности выбирать, где именно ее проходить – не имеют.
- Кроме того, он напомнил, что всех мобилизованных обучают в учебных центрах минимум месяц, в течение этого месяца мобилизованный получает простейшую профессию – это профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение в его воинскую часть.