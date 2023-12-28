Уполномоченный по правам человека в эфире национального телемарафона рассказал, что нашел компромиссы из Минобороны. Об этом пишет 24 Канал.

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Закон о мобилизации пересмотрят

Уполномоченный по правам человека рассказал, что вечером 27 декабря состоялось совещание с представителями Минобороны. Он сообщил, что правозащитники нашли компромиссы по скандальным пунктам.

Он отметил, что необходимо понимать, что в условиях полномасштабной войны и военного положения Конституция официально разрешает ограничивать права граждан. Однако в законопроекте о мобилизации не могут быть нарушены базовые конституционные права.

Там есть некоторые нормы, которые противоречат Конституции, но вчера было рабочее совещание с представителями Минобороны, где мы уже достигли компромисса – как обеспечить закон о мобилизации и соблюдении прав человека,

– сказал Лубинец.

Он заявил, что при подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета. Там омбудсмен даст свою экспертную оценку от меня.

И будет сделано так, что права людей будут обеспечены,

– подчеркнул он.

В то же время он отметил, что это не должно мешать выживанию страны и пополнению армии.

Здесь мы должны полагаться на мнение военного командования,

– добавил омбудсмен.

О каких пунктах говорится

Омбудсмен указал на нормы, противоречащие Конституции в новом законопроекте о мобилизации. Речь идет об ограничениях в отношении уклонившихся от мобилизации людей. В частности:

запрет на сделки с недвижимостью,

управление личным транспортом,

использование денег.

Пока это только законопроект. Известно, что его точно будут дорабатывать. Президент Владимир Зеленский также считает, что документ нуждается в обсуждении в обществе. В то же время, он отметил, что граждане должны понять позицию и мотивы военного командования и нардепов.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил, что документ будут дорабатывать. Однако он подчеркнул, что военнообязанные, которые еще не актуализировали свои данные в ТЦК и СП, должны это сделать.