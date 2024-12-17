Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Уполномоченного по правам человека. Отмечается, что в течение этого года Офис получил более 4 тысяч обращений относительно незаконных действий сотрудников ТЦК во время мобилизации.

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Лубинец прокомментировал "бусификацию" в Украине

Дмитрий Лубинец заявил, что Офис Уполномоченного реагирует на все обращения граждан по применению силы работниками ТЦК.

По его словам, в отдельных случаях его решения приводили к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В частности результатами становились дисциплинарные взыскания в отношении работников ТЦК и СП

На мой взгляд, ситуация в Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, немножко ухудшилась, но не кардинально. Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются,

– сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны стремится сделать мобилизацию более гуманной, уменьшая количество случаев "бусификации" благодаря цифровизации. Для этого уже было введено рекрутинговые центры и цифровые инструменты, которые позволяют гражданам выбирать, где служить в армии.