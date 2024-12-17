Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Уповноваженого із прав людини. Зазначається, що протягом цього року Офіс отримав понад 4 тисячі звернень щодо незаконних дій співробітників ТЦК під час мобілізації.

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Лубінець прокоментував "бусифікацію" в Україні

Дмитро Лубінець заявив, що Офіс Уповноваженого реагує на всі звернення громадян щодо застосування сили працівниками ТЦК.

За його словами, в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. Зокрема результатами ставали дисциплінарні стягнення стосовно працівників ТЦК та СП

На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, трошки погіршилась, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної "бусифікації". Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються,

– сказав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони прагне зробити мобілізацію більш гуманною, зменшуючи кількість випадків "бусифікації" завдяки цифровізації. Для цього вже було запроваджено рекрутингові центри та цифрові інструменти, які дозволяють громадянам вибирати, де служити в армії.