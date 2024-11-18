У міністра оборони запитали, чи вдасться завдяки цифровізації зменшити кількість фактів "бусифікації" на вулицях українських міст. На це запитання Рустем Умєров відповів під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна виготовила перші 100 крилатих ракет для атак на далекі відстані, – Умєров

Чи додасть цифровізація гуманності мобілізації

Коли міністра запитали про можливість зменшення випадків так званої "бусифікації" на вулицях міст завдяки впровадженню цифрових рішень.

Усе залежить від ворога та які загрози він несе. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт... Надаємо риси людяності нашій мобілізації,

– відповів Умєров.

Він також згадав, що у Верховній Раді вже ухвалено закон про мобілізацію, запроваджено рекрутингові центри та цифрові інструменти, які дозволяють громадянам вибирати, де служити в армії.

"Зараз, для нас, дуже важливим є пріоритет захисту нашої країни, і тому, плануємо відходити від цих болючих питань для населення... Щоб розв'язати це питання – у нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих фантомних вводів", – зазначив міністр.

Вдосконалення мобілізації через цифрові сервіси

Умєров повідомив, що міністерство працює над створенням умов для громадян України за кордоном, щоб вони могли долучатися до Збройних сил.

Його заступниця з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко додала, що модуль онлайн-рекрутингу в застосунку "Резерв+" демонструє, що українці готові свідомо обирати службу в армії. Вона наголосила, що чоловіки самостійно обирають вакансію, бригаду та підрозділ.

Онлайн-рекрутинг буде розвиватися й буде якраз людяною, такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Україна має дуже швидко розвиватися в цьому напрямку,

– зазначила вона.

Нагадаємо, 24 Канал відвідав брифінг Рустема Умерова в Києві та розповів про основні досягнення та тенденції з удосконалення цифрових сервісів Міноборони.