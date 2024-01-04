Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что Комитет тщательно рассматривает каждый вопрос законопроекта о мобилизации.

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Судьба законопроекта о призыве

Роман Костенко отметил, что сейчас много вопросов, которые нужно решать. Однако дело в том, как это будут дорабатывать. Это может быть возвращение в Правительство или же состоится голосование – и уже между первым и вторым чтениями это будет рассматриваться. Судьба законопроекта может стать понятна уже в ближайшее время.

Поэтому именно решение Комитета, которое мы будем рекомендовать после его изучения, оно может быть до конца недели. Будет зависеть от того, как мы сможем проработать весь законопроект,

– сказал секретарь.

Он отметил, что сам Комитет по этому законопроекту возможно сделают уже на следующей неделе.

Правки к законопроекту