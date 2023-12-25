Про реєстрацію проєкту закону розповів у своєму телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідний закон має удосконалити окремі питання мобілізації.

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Проєкт закону вже зареєстрували

Отже, за словами Тараса Мельничука, зареєстрували проєкт закону 10378 – "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Звернімо увагу, що за кілька хвилин сайт Верховної Ради буквально "ліг". Припускаємо, він не впорався з такою кількістю охочих побачити, про що йдеться у новому запропонованому проєкті закону.

Арахамія анонсував відповідний законопроєкт

Давид Арахамія 25 грудня зазначив, що відсутність відповідного законопроєкту породжує як невизначеність, так і шалену кількість фейків. Відтак, він висловлював сподівання, що колеги з Кабміну закінчать свою частину роботи найближчим часом. І, дійсно, ближче до 22:30 інформація про внесення законопроєкту до Ради надійшла.

Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, – не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання,

– сказав він.

Що відомо про новий законопроєкт