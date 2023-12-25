Керівник парламентської фракції "Слуга народу" і член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія повідомив, що скоро уряд має внести законопроєкт щодо мобілізації.

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У Раді чекають від Кабміну законопроєкт про мобілізацію

Арахамія зауважив, що відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків. Тож він сподівається, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи.

Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, – не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання,

– сказав він.

Арахамія зазначив, що парламент має продовжувати працювати всупереч календарю.

Усіх вірян з Різдвом. Світло завжди перемагає темряву. Нехай зло назавжди покине нашу країну і наші домівки. Христос Народився!,

– додав він.

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