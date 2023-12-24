Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що вже найближчими днями законопроєкт вже можуть зареєструвати у Верховній Раді. Також стало відомо, коли українці зможуть дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.

Влада готує "матрицю мобілізації"

За словами Умєрова, вже найближчими днями вони домовляться з Верховною Радою, коли будуть реєструвати законопроєкт.

Він розповів, що влада готує "матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству. Моіністр оборони сказав, що її обговорюють із Силами оборони, Кабінетом міністрів та Верховною Радою.

Головний меседж – як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна, – розповів Умєров.

На його думку, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх. Він додав, що нашому суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. Саме тому питання мобілізації. демобілізації, відстрочки та соціального захисту потребують роз'яснень.

Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

Що відбувається після вручення повістки

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, як проходять етапи мобілізації військовозобов'язаного. Перший етап – це отримання повістки. Після того як людина навідалася до ТЦК та СП, вона проходить там медичний огляд і надає всі свої документи.

Якщо у громадянина є право на отримання відстрочки – це право надається. Якщо права на відстрочку немає і фах людини є зараз затребуваним, вона отримує другу повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням.

Після отримання мобілізаційного розпорядження військовозобов'язаний громадянин з'являється за вказаними місцем та датою з необхідним переліком документів та речей. Після цього людину скеровують в навчальний центр.