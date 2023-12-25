Секретар РНБО наголосив, шо мобілізація та рекрутинг не замінюють одне одного. Мовиться про два різних процеси. Рекрутинг – історія за власним бажанням.

Зверніть увагу Законопроєкт про рекрутинг й мобілізацію: яка позиція у Залужного

Наразі у Міноборони є вже 4 компанії, з якими триває робота щодо рекрутингу. Водночас цей процес не дорівнює мобілізації.

Рекрутинг – це коли ви самостійно бачите, що військовим потрібні ті чи інші професії, фахівці і ви через рекрутингову компанію, яка володіє інформацією про те, де, кому і що потрібно, долучаєтеся до захисту нашої країни,

– наголосив Данілов.

В Україні можуть мобілізувати до 500 тисяч людей

Володимир Зеленський заявив, що військові запропонували йому мобілізувати додатково до 500 тисяч людей. Відповідний запит подали Генштаб та Головком. Водночас український лідер наголосив, що питання – доволі чутливе.

Український лідер наголосив, що мовиться про дуже серйозну цифру. На кону – "питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та питання фінансів". Український лідер подякував воїнам, які перебувають на фронті.