Позицію Залужного у мережі опублікувала нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла. Вона також вкотре вдалася до коментарів з критикою щодо деяких положень документа, передає 24 Канал.

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Позиція Залужного щодо законопроєкту про мобілізацію

В опублікованому документі Валерій Залужний зазначає, що деякі норми Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" не відповідають інтересам ЗСУ й не сприяють обороноздатності держави. Тому Головнокомандувач ЗСУ наголосив на кількох моментах, які варто урахувати.

Зокрема, Залужний не бачить необхідності у взятті всіх жінок на військовий облік. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що наразі у цьому немає потреби й це лише збільшить навантаження на ТЦК, медзаклади, а також викличе резонанс у суспільстві. Тому Залужний пропонує повернутися до розгляду цього складного питання після завершення воєнного стану.

У питанні ротацій та відпусток також виникає складна ситуація. Як пояснив у своїй позиції Залужний, аби проводити заміну військових, необхідно мати навчених бійців. Якщо ж у ЗСУ немає навчених військовослужбовців, то й визначити терміни ротації неможливо. Головнокомандувач додав, що наразі майже усі навчені бійці беруть участь у бойових завданнях й виконують поставлені задачі.

Окрім того, питання надання довгострокової відпустки також напряму залежить від мобілізованих. Залужний пояснив, що вирішити це питання можливо лише за умови гарантованої кількості призовників до лав армії. Тому Головнокомандувач ЗСУ також пропонує вилучити ці пропозиції із законопроєкту, адже у реальності повномасштабної війни їх застосувати майже нереально.

У законопроєкті також пропонують призначати мобілізованих, які мають військово-облікову спеціальність за інженерним напрямком, виключно за нею. Втім, у нинішніх реаліях повномасштабної війни виконання такої вимоги також видається недоцільним. Як пояснив Залужний, у ЗСУ може не вистачати бійців на інших спеціальностях, а у разі прийняття такої норми – дефіцит може бути більш відчутним. Натомість військові після призову проходять навчання та відповідні курси й можуть отримати нову військову спеціальність, що є більш результативним.

У законопроєкті також пропонували співробітників ТЦК та СП після трьох років роботи переміщувати до військових частин. Залужний, своєю чергою, пояснив, що виконання завдань щодо військового обліку потребує специфічних знань. На його думку, якщо кожні 3 роки проводити такі ротації, то система військового обліку буде повністю зруйнована. Тому Головнокомандувач ЗСУ пропонує також виключити це положення із законопроєкту.

Окремо Залужний також наголосив, що пропонує вилучити із законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення особам з інвалідністю II групи.

Позиція Залужного щодо майбутнього законопроєкту про мобілізацію / Світлини Мар'яни Безуглої

Зеленському пропонували мобілізувати до 500 тисяч українців

На пресконференції, яка відбулася 19 грудня, Володимир Зеленський повідомив, що військові пропонували йому додатково мобілізувати близько 450 – 500 тисяч українців. Однак Президент України зазначив, що це питання чутливе і цифра доволі серйозна, тож він попросив більше аргументів на користь такого рішення.

"Вони звернулися щодо захисту нашої держави й потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450 – 500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра і я сказав, що мені потрібно більше аргументів, для того, щоб підтримати цей напрямок", – заявив глава держави.

Він також додав, що така мобілізація коштуватиме додаткових 500 мільярдів гривень. За словами Зеленського, такі витрати є дуже великими, тож Кабмін має відповісти, де взяти такі кошти.