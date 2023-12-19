Під час пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський повідомив, що Генштаб та Головком подали запит на мобілізацію ще 450 – 500 тисяч людей, повідомляє 24 Канал.

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Військові запросили мобілізацію півмільйона людей

Президент повідомив, що Главком і Генштаб звернулися на рівні Ставки щодо мобілізації. Зокрема військові хочуть мобілізувати ще до півмільйона українців.

Однак президент зазначив, що це питання чутливе і цифра доволі серйозна, тож він попросив більше аргументів на користь такого рішення.

Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був на Савці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450 – 500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра і я сказав, що мені потрібно більше аргументів, для того, щоб підтримати цей напрямок,

– заявив глава держави.

На думку Зеленського, це "питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та питання фінансів". Президент сказав, що у питанні відпусток для військових, мобілізації та ротацій потрібен комплексний план. Наразі йде робота над цим планом.

Якщо ми говоримо про додаткові цілі мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні. Це повинно бути предметно, з конкретикою і великою повагою для воїнів. Ось чому я попросив багато відповідей,

– додав президент.

Водночас він подякував воїнам, які зараз перебувають на фронті.

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