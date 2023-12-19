В Офісі президента України анонсували зустріч з журналістами 18 грудня. В анонсі заявили, що від одного ЗМІ може бути акредитовано по одному представнику.

До теми Чотири роки Дії: Зеленський про підсумки роботи головного українського застосунку

Відео трансляції пресконференції Зеленського

Президент України почав велику пресконференцію, під час якої відповість на запитання журналістів та підбиває підсумки 2023 року.

Передусім глава держави подякував українському народу та українським військовим.

Дуже важливо завжди бути вдячними народові України, нашим воїнам, нашим партнерам. Всім тим, хто підтримує Україну на цьому шляху до нашої української перемоги,

– сказав Володимир Зеленський.

Після цього у залі пролунали оплески.



Фото з пресконференції / 24 Канал

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського читайте і в нашому телеграмі.

Попередні пресконференції Президента України