В офисе президента Украины анонсировали встречу с журналистами 18 декабря. В анонсе заявили, что от одного СМИ может быть аккредитовано по одному представителю.

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Видео трансляции пресс-конференции Зеленского

Президент Украины начал большую пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов и подводит итоги 2023 года.

Прежде глава государства поблагодарил украинский народ и украинских военных.

Очень важно всегда быть благодарными народу Украины, нашим воинам, нашим партнерам. Всем тем, кто поддерживает Украину на этом пути к нашей украинской победе,

– сказал Владимир Зеленский.

После этого в зале раздались аплодисменты.



Фото з пресконференції / 24 Канал

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