24 Канал собрал для вас главные заявления из пресс-конференции президента. О чем говорил Владимир Зеленский с журналистами – читайте дальше.

Обратите внимание Мы выгрызали каждые сутки, и выстояли, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения

Главное из пресс-конференции президента

Владимир Зеленский поблагодарил представителей медиа, которые вместе с народом Украины и западными партнерами воевали на своем фронте. Также он минутой молчания почтил павших на захватнической войне России против Украины.

Президент Украины убежден, что если украинцы и партнеры нашего государства будут оставаться объединенными ради победы не только Украины, но и победы ценностей, то Украину неизбежно ожидает победа. Для этого есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия, медиа.

Российской войне Украина противостоит не сама. Нашему государству помогают партнеры, чтобы дальше агрессия страны-оккупанта не пошла. Ради этого все должны работать на своем месте.

Зеленский рассказал, что теоретически пока не знает, как могут пройти переговоры с Россией. Украина инициировала свою Формулу мира, где расписала необходимые шаги для завершения войны. А также расписала результат преступлений России и как они влияют не только на безопасность Украины. Сегодня многие государства заинтересованы в выполнении настоящей Формулы мира.



В частности, много привлечено государств для Первого учредительного саммита. Зеленский работает вместе с командой и партнерами, чтобы присутствовали не только стратегические партнеры Украины, которые поддерживают с начала полномасштабной войны. Но и представители разных континентов, в частности, Латинская Америка, Индия, Китай, представители Африки.

Зеленский подчеркнул, что никто не любит "лузеров", поэтому нам нужно работать 24/7. Это единственный вариант, как победить.

"Большинство государств боятся создавать трибуналы из-за разной ответственности – для этого нужна политическая воля. С некоторыми государствами (Голландия, Балтийская тройка и т.д.) мы работаем отдельно, потому что они проявляют лидерство в этих вопросах, в частности работают над механизмами компенсации", – сказал Зеленский.

"Красный крест" был не настойчив в вопросе наших пленных – подобные организации не проходили испытание таким насилием", – Зеленский.

"Мирный план" Китая – это не мирный план, а его мысли и позиция. К чему приведут эти мысли? Уважение к территориальной целостности есть, уважение к ядерной безопасности есть, но понятно не все, и согласиться со всеми их мыслями у меня не получается, но с ними тоже нужно работать", – Зеленский.

Украина благодарна за поддержку президента Азербайджана. "Он уважает суверенитет – сегодня это пункт номер один для нашего государства. Он уважает территориальную целостность, он считает, что Крым – это Украина", – подчеркнул Зеленский.



"Приезд президента Байдена – сигнал веры в победу", – Зеленский.



"Есть материальные активы, есть оружие. И здесь зависит и от президента, и от Конгресса, но, прежде всего, от поддержки общества. Я вижу поддержку американского общества", – заявил он.

20 стран-членов НАТО начали увеличивать свои оборонные расходы.



"Война в Украине начала перезагружать систему НАТО. Все проверили и поняли, что системы не усовершенствованы, что нужны более мощные вещи", – сказал Президент Украины. Речь идет о вливании денег не только в изготовление снарядов, но и в киберпространство, защиту от кибератак, информационную независимость, новейшие технологии и т.д.

Зеленский перечислил преступления России в Украине и подчеркнул, что стране-агрессору нужно прекратить убивать украинцев, разрушать нашу инфраструктуру, убивать животных, жечь леса и т.д. "Вот все это вы прекращаете – и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатично ставить точку", – подчеркнул он.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео

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