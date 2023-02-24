24 Канал собрал для вас главные заявления из пресс-конференции президента. О чем говорил Владимир Зеленский с журналистами – читайте дальше.

Обратите внимание Мы выгрызали каждые сутки, и выстояли, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения

Главное из пресс-конференции президента

Пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео

.