В своем ответе глава государства подчеркнул, что никто не любит неудачников. И вокруг этого также строится путь Украины к победе в жестокой войне, развязанной Россией.

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Победы на поле боя важны

Президент Украины подчеркнул, что государство работало и работает над тем, чтобы ряд государств перешли из статуса нейтральных в не нейтральные. Над этим работала как политическая элита Украины, так и Вооруженные Силы.

Победы на поле сражения дают уверенность. Никто не любит лузеров. Как бы это ни звучало страшно, но это правда. Все хотят быть победителями. И вот и всё. Надо всем работать. Внутри государства и снаружи. Единственный шанс, как победить,

– подчеркнул он.

Пресс-конференция Зеленского 24 февраля 2023 года: смотрите видео