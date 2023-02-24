Собственную позицию украинский лидер озвучил во время своей пресс-конференции, приуроченной к годовщине российского вторжения, сообщает 24 Канал. Владимир Зеленский не стал зацикливаться на судьбе России.
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Зеленскому безразлична судьба России
Украинский президент отметил, что сейчас уже многие государства говорят о том, что будет с Россией после ее поражения в этой войне. Он считает, что это информационно действует в пользу Украины.
Что последует после поражения Москвы. Честно, мне все равно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны,
– заявил Владимир Зеленский.
По его словам, в этом контексте Россия и россияне должны думать о свободе слова, демократии, экономических реформах и о собственных людях, чтобы они не были нищими, чтобы у них не было рабства.
Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция
"Они были бы богатым государством. Потому что по природе своей они богатое государство. Вот и все. Но на все это нужно время, нужно думать. Как мы сейчас работаем, думаем", – подчеркнул украинский президент.
Он отмечает, что поэтому у Украины нет времени думать об оккупации какого-то другого государства, ведь прежде всего думает о себе – как выжить и победить.
Как COVID побороть. Помните, это был большой вызов для всего мира. Когда все государства адекватные думают, что сделать для своего общества, кто-то думает, что бы еще сделать против другого. Поэтому это их вопросы, их история, их будущее. Я не думаю об этом,
– резюмировал Зеленский.
Возможный развал России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет, чтобы Россия проиграла в войне против Украины. В то же время он сказал, что не считает, что Россия "будет полностью разгромлена".
В то же время, процесс развала России уже фактически начался. Во время форума свободных народов пост-России, который состоялся в здании Европарламента 31 января, сразу пять национальных народов заговорили о независимости.
Все они планируют провести референдумы в онлайн-формате. Речь о:
- Кенигсберге (Калининградская область),
- Ингрии (Санкт-Петербург),
- Урале (Екатеринбург),
- Сибири (Новосибирск),
- Кубани (Краснодарский край).
Кроме того, неоднократно звучали заявления по независимости и в других регионах, среди которых Татарстан и Дагестан. А Чеченская Республика Ичкерия даже боролась за свою независимость в двух русско-чеченских войнах.