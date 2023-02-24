Власну позицію український лідер озвучив під час своєї пресконференції, приуроченої до роковин російського вторгнення, повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський не став зациклюватися на долі Росії.

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Зеленському байдуже на долю Росії

Український президент відзначив, що нині вже багато держав говорять про те, що ж буде з Росією після її поразки в цій війні. Він вважає, що інформаційно це діє на користь України.

Що буде після поразки Москви. Чесно, мені все одно. Я вважаю, що в них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. Якщо б вони думали про свою державу, не було б війни,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, у цьому контексті Росія та росіяни мали б думати про свободу слова, демократію, економічні реформи й про власних людей, аби вони не були жебраками, щоб у них не було рабства.

Велика пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

"Вони були б багатою державою. Бо природньо вони багато держава. Ось і все. Та на все це потрібен час, потрібно думати. Як ми зараз працюємо, думаємо", – підкреслив український президент.

Він відзначає, що тому й Україна не має часу думати про окупацію якоїсь іншої держави, адже передовсім думає про себе – як вижити й перемогти.

Як COVID побороти. Пам'ятаєте, це був великий виклик для всього світу. Коли всі держави адекватні думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що б ще зробити проти іншого. Тому це їхнє питання, їхня історія, їхнє майбутнє. Я не думаю про це,

– резюмував Зеленський.

Можливий розвал Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче, аби Росія програла у війні проти України. Водночас він сказав, що не вважає, що Росія "буде повністю розгромлена".

Водночас процес розвалу Росії вже фактично розпочався. Під час форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся в будівлі Європарламенту 31 січня, одразу 5 національних народів заговорили про незалежність.

Усі вони планують провести відповідні референдуми в онлайн-форматі. Мова про:

Кенігсберг (Калінінградська область),

Інгрію (Санкт-Петербург),

Урал (Єкатеринбург),

Сибір (Новосибірськ),

Кубань (Краснодарський край).

Крім того, неодноразово звучали заяви по незалежність й в інших регіонах, серед яких Татарстан і Дагестан. А Чеченська Республіка Ічкерія навіть виборювала свою незалежність у двох російсько-чеченських війнах.