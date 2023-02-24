Власну позицію український лідер озвучив під час своєї пресконференції, приуроченої до роковин російського вторгнення, повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський не став зациклюватися на долі Росії.
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Зеленському байдуже на долю Росії
Український президент відзначив, що нині вже багато держав говорять про те, що ж буде з Росією після її поразки в цій війні. Він вважає, що інформаційно це діє на користь України.
Що буде після поразки Москви. Чесно, мені все одно. Я вважаю, що в них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. Якщо б вони думали про свою державу, не було б війни,
– заявив Володимир Зеленський.
За його словами, у цьому контексті Росія та росіяни мали б думати про свободу слова, демократію, економічні реформи й про власних людей, аби вони не були жебраками, щоб у них не було рабства.
Велика пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
"Вони були б багатою державою. Бо природньо вони багато держава. Ось і все. Та на все це потрібен час, потрібно думати. Як ми зараз працюємо, думаємо", – підкреслив український президент.
Він відзначає, що тому й Україна не має часу думати про окупацію якоїсь іншої держави, адже передовсім думає про себе – як вижити й перемогти.
Як COVID побороти. Пам'ятаєте, це був великий виклик для всього світу. Коли всі держави адекватні думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що б ще зробити проти іншого. Тому це їхнє питання, їхня історія, їхнє майбутнє. Я не думаю про це,
– резюмував Зеленський.
Можливий розвал Росії
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче, аби Росія програла у війні проти України. Водночас він сказав, що не вважає, що Росія "буде повністю розгромлена".
Водночас процес розвалу Росії вже фактично розпочався. Під час форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся в будівлі Європарламенту 31 січня, одразу 5 національних народів заговорили про незалежність.
Усі вони планують провести відповідні референдуми в онлайн-форматі. Мова про:
- Кенігсберг (Калінінградська область),
- Інгрію (Санкт-Петербург),
- Урал (Єкатеринбург),
- Сибір (Новосибірськ),
- Кубань (Краснодарський край).
Крім того, неодноразово звучали заяви по незалежність й в інших регіонах, серед яких Татарстан і Дагестан. А Чеченська Республіка Ічкерія навіть виборювала свою незалежність у двох російсько-чеченських війнах.