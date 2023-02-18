Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту літака, повертаючись з Мюнхенської конференції з безпеки.

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Президент Франції хоче поразки Росії, але не розгрому

Макрон хоче, щоб Москва зазнала поразки в Україні. Проте прагнення "розчавити" країну-терористку ніколи не було і не буде позицією Франції.

Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не буде завершено військовим шляхом. Я не думаю, як дехто вважає, що Росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі,

– додав французький лідер.

На його думку, люди, які хочуть розгрому Росії, особливо у Східній Європі, є більш відвертими. Саме вони різко розкритикували коментарі Макрона про те, що Путіна не можна "принижувати".

Президент Франції вкотре підтвердив своє прагнення сприяти досягненню миру в Україні шляхом переговорів. Також він вважає, що підтримка Києва має бути посилена, аби рухатися до "перемовин, які заслуговують на довіру".

"Сьогодні потрібно, щоб Україна здійснила військовий наступ, який прорве російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", – наголосив Макрон.

За його словами, жодна сторона не може перемогти повністю – ні Україна, ні Росія. Адже наслідки мобілізації не такі великі, як очікувалося, і вона має свої власні межі можливостей.

Макрон також додав, що всі варіанти, окрім Владіміра Путіна, в рамках нинішньої системи здаються йому гіршими. Зокрема, він мав на увазі голову ради безпеки Росії Ніколая Патрушева чи ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

"Чи справді ми думаємо, що російське громадянське суспільство прийде до демократичного рішення після всіх цих років загартовування і в розпал конфлікту? Я дуже на це сподіваюся, але я в це не дуже вірю", – підсумував Макрон.

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Поразки Путіна за версією Макрона

Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції заявив, що Владімір Путін уже зазнав чотирьох поразок: