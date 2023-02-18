Про це заявила міністерка у справах Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна під час Мюнхенської конференції, інформує 24 Канал. До речі, раніше стало відомо, що Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar.
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Україні можуть передати додаткові Caesar
За словами Колонни, Париж вже прискорив виробництво озброєнь, тому Київ може розраховувати на швидкі поставки додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.
Міністерка наголосила, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискореного виготовлення зброї.
Потужні Caesar для України
- Наприкінці січня стало відомо, що Україна отримає від Франції додаткові самохідні артилерійські установки Caesar, які вдало зарекомендували себе на фронті. Так, Париж передасть нашій країні ще 12 установ САУ Caesar.
- До речі, Україна вже отримала від Данії гаубиці французького виробництва Caesar, які відмінно зарекомендували себе на фронті. Уряд Данії передав нашій країні всі свої гаубиці.
- Президент Володимир Зеленський подякував Данії за посилення оборони України та передачу ЗСУ гаубиць. Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що Данія передала нашому війську всі свої САУ Caesar.
- Раніше глава французького міноборони Себастьєн Лекорню заявив, що за увесь час Франція передала Україні 18 САУ Caesar.