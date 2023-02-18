Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнхенской конференции, информирует 24 Канал. Кстати, ранее стало известно, что Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar.

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Украине могут передать дополнительные Caesar

По словам Колонны, Париж уже ускорил производство вооружений, поэтому Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.

Министр подчеркнула, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

Мощные Caesar для Украины