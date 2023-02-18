Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнхенской конференции, информирует 24 Канал. Кстати, ранее стало известно, что Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar.
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Украине могут передать дополнительные Caesar
По словам Колонны, Париж уже ускорил производство вооружений, поэтому Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar.
Министр подчеркнула, что все страны Европы должны адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.
Мощные Caesar для Украины
- В конце января стало известно, что Украина получит от Франции дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Так, Париж передаст нашей стране еще 12 установок САУ Caesar.
- Кстати, Украина уже получила от Дании гаубицы французского производства Caesar, отлично зарекомендовавшего себя на фронте. Правительство Дании передало нашей стране все свои гаубицы.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц. Премьер-министр Мэтте Фредериксен заявила, что Дания передала нашему войску все свои САУ Caesar.
- Ранее глава французского минобороны Себастьен Лекорню заявил, что за все время Франция передала Украине 18 САУ Caesar.