В Минобороны Украины выразили благодарность Дании за военную помощь. В ведомстве подчеркнули, что Дания – это настоящий друг Украины.

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"Дания – настоящий друг"

Кроме того, в Минобороны отметили, что датские друзья понимают, что война с Россией – это тоже борьба и Европы.

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы. Так, Дания!,

– говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве опубликовали ролик, как работает гаубица Caesar, а также ее передачу в Украину.

Дания передала Украине все гаубицы Caesar: видео

Что известно о военной помощи Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен 30 января совершила визит в Украину и вместе с Владимиром Зеленским побывала на Юге. В ходе брифинга в Одессе Фредериксен объявила о передаче Украине Caesar.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц. Мэтте Фредериксен заявила, что Дания передала нашему войску все свои САУ Caesar.

Кроме того, Дания решила присоединиться к танковой коалиции. Фредериксен уверила, что Дания будет поддерживать Украину всем, чем нужно.

Украина получит дополнительные Caesar от Франции

31 января стало известно, что Украина получит от Франции самоходные дополнительные артиллерийские установки Caesar. Об этом сообщил глава французского Минобороны Себастьен Лекорню во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Лекорню сказал, что за все время Франция передала Украине 18 таких САУ. Также он сказал, что Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут учить украинских защитников. К лету учения пройдут 2 тысячи украинских военнослужащих.