Соответствующее заявление озвучила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Одессе, передает 24 Канал. Она состоялась 30 января, когда чиновница прибыла в Украину.
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САУ уже доставлены в Украину
С начала этой войны мы говорили, что поддержим Украину тем, что нужно. И я думаю, что во многом мы доказали, что настоящий друг Украины. Конечно, мы сегодня (30 января – 24 Канал) обсудили танки. Мы только что поставили нашу артиллерийскую систему, но танки тоже необходимы,
– подчеркнула Фредериксен.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский обратился к министру обороны, чтобы тот посодействовал ускорению снабжение 19 таких установок. Заметим, что ровно столько было на балансе Дании. В то же время добавим, что неизвестно, сколько таких САУ уже есть в нашем войске.
Украине нужны также танки
В ходе пресс-конференции обсуждался также вопрос передачи танков. Когда главу государства спросили о боевых машинах, он аккуратно перенаправил вопрос к Фредериксен.
У меня тот же вопрос к вашей премьер-министру. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем получить военную технику,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, что наше государство просит у Дании передать танки Leopard 2. Это теперь возможно, ведь Берлин снял ограничения со стран, владеющих немецкими танками. Заметим, что в Дании сейчас 44 таких танка.
Добавим, что Дания – одна из 12 стран, которые в рамках "Рамштайна" согласились передать ВСУ танки Leopard. Вместе с ней соответствующее решение было озвучено Польшей, Германией, Испанией, Нидерландами и другими.
Военная помощь уже едет
- Заметим, что США уже отправили в Украину первую партию БМП Bradley. Груз, в котором более 60 американских боевых машин пехоты, уже на пути к нашему государству.
- В Норвегии отметили, что как можно скорее должны передать Украине Leopard 2. По словам министра обороны Берна Арильда Грама, это может произойти в конце марта.
- Тем временем Эммануэль Макрон прокомментировал возможную передачу Украине истребителей. По словам президента Франции, нет ничего невозможного в этом отношении. Он добавил, что тема передачи ВСУ истребителей не табуирована.
- В этом материале мы рассказали, почему Россия так спешит с новым наступлением. Узнайте, как влияет на это решимость международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.