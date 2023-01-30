В НАТО констатировали, что Россия не отказалась от своих целей в войне. Также в Кремле все же готовят новую волну мобилизации, однако рискуют наступить на те же грабли. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, как Россия угрожает новым наступлением и пытается психологически давить на Украину и Запад.

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"Окно возможностей" для России: Литва призывает не медлить с помощью Украины

Командующий Вооруженными Силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что нужно ускорить поставки оружия Украине, ведь Россия спешит осуществить повторное наступление, чтобы воспользоваться "окном возможностей" перед поставками в нашу страну тяжелой бронетехники.

По словам генерал-лейтенанта, Россия перешла к тотальной войне и фазе, когда ключевую роль играет материальное обеспечение и логистика, из-за чего Запад должен осознать всю неизбежность военной поддержки Украины.

Россияне понимают, что когда Украина получит достаточное количество бронетехники, а украинские военные пройдут необходимое обучение, для Кремля будет поздно пытаться пойти большим наступлением. Поэтому Рупшис призывает не замедляться партнеров по вопросу оказания помощи Украине.

НАТО не видит изменений в планах Путина: Россия готовит новое наступление

С важным заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, заверивший, что в Альянсе не видят никаких признаков того, что Путин изменил свои цели в войне против Украины.

Напротив – наблюдается подготовка России к новому наступлению. Столтенберг заверил, что сегодня никто не может сказать, когда война закончится. По его мнению, именно диктатор Путин может покончить с войной, ведь это именно он вторгся в суверенное демократическое государство в Европе.

Но проблема в том, что нет никаких признаков того, что Кремль готовится к миру. В России только раскручивают маховик войны, создавая нарратив для россиян о том, что они не могут проиграть эту войну, а значит, должны платить высокую цену ради реализации амбиций помешанного Путина.

По словам Столтенберга, Кремль готовится к новому наступлению. И, как говорит командующий ВС Литвы, Путин пытается сделать это как можно быстрее, воспользовавшись медленной передачей оружия от Запада Украине.

В то же время, Столтенберг уверен, что на каком-то этапе война закончится переговорами. Но для того чтобы их ускорить, Украина должна получить больше современного оружия.

Южная Корея: в НАТО ищут нового донора для Украины

Что касается поставки оружия, то Столтенберг также обратился к Южной Корее с призывом пересмотреть свое законодательство об отказе от экспорта оружия в страны, находящиеся в конфликте, чтобы она могла помочь вооружить Украину.

Он обратил внимание, что уже несколько стран НАТО изменили свою политику, ведь раньше никогда не экспортировали оружие в страны конфликта. Здесь он имел в виду Германию, Норвегию и Швецию.

Следует объяснить, что законодательство Южной Кореи говорит о том, что экспорт оружия может использоваться только в "мирных целях" и "не должен влиять на международный мир, поддержку безопасности и национальную безопасность". То есть воюющей стране Южная Корея не может передавать оружие.

Возвращаясь к тезису Столтенберга о том, что нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы заставить Кремль вести переговоры, следует сказать, что Россия активно пытается перевернуть все с ног на голову. Кремль пытается сформировать месседж о том, что он не готов к переговорам с Киевом, пока Запад снабжает нас оружием.

В частности, сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, мол, решение США и союзников по НАТО отправить танки в Украину сделало для Москвы "бессмысленными" любые переговоры с Киевом.

По старой методике Рябков заявил, что на самом деле Запад не стремится помочь Украине, а просто использует нашу страну как "полигон" для своего оружия. То есть тезис Москвы состоит в том, чтобы Украину не снабжали оружием, и тогда россияне мечтают захватить большую часть территории нашей страны и перейти к переговорам. На что Украина, конечно, не согласится.

Наступление на Сумщину: какими силами действительно оперирует Кремль

Вместе с тем возникает вопрос – действительно ли Россия может успеть подготовить силы для наступления, чтобы воспользоваться временем, пока партнеры передают Украине оружие?

Институт изучения войны (ISW) сделал анализ, доказывающий, что в ближайшие два месяца Россия успеет подготовиться к локализованным атакам на Востоке, в частности в Луганской области и на Донбассе. Уже к середине весны ее импульс наступления погаснет, и это будет окном возможностей уже для ВСУ, которые к тому времени должны получить всю анонсированную помощь.

Однако враг уже сейчас пытается сформировать условия, якобы свидетельствующие о подготовке к наступлению. В частности, губернатор российской Курской области Роман Старовойтов заявил, что в ближайшее время в регион прибудет дополнительный контингент российских военных якобы "для выполнения задач по защите границы".

Следует понимать, что Курская область граничит с Сумской областью Украины. Таким образом, враг пытается оттянуть часть украинских сил на это направление, ведь раньше уже звучали предположения, что Россия может попытаться атаковать Сумщину во время нового наступления.

Вместе с тем, в ГПСУ сообщили, что оккупанты перебросили свои новые подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые уже прошедшие учения военные вернулись в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Ранее уже сообщалось, что часть россиян вывели из Беларуси и бросили в Луганскую область. Вместе с тем, спикер ГПСУ Андрей Демченко заверил, что, несмотря на переброску новых подразделений, общее количество россиян в Беларуси наоборот сократилось. Следовательно, ситуация на нашей границе полностью контролируется силами обороны Украины.

То есть россияне постоянно перемещают свои войска на территории Беларуси и в приграничных регионах России, чтобы создать впечатление о подготовке наступления на этих направлениях.

Обстрелы Харьковщины: как Москва придумывает наступление на Харьков

Вместе с тем, оккупанты нанесли удар по Харькову, где попали в многоэтажку ракетой системы С-300. Известно об одной погибшей женщине и еще трех раненых. Также враг обстреливал приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелечье, Двуречная и другие города и села. Кроме того, некоторые диверсионные группы россиян пытаются проникнуть на территорию Харьковской области. И вот всю эту ситуацию российские пропагандисты начали выставлять как подготовку к большому наступлению на Харьковщину.

Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что после волны фейков о больших наступлениях оккупантов в Запорожской области российские пропагандисты решили не сбавлять обороты и рассказали о "наступлении" и на Харьковском направлении. Это не больше чем фейк!

В частности, российские СМИ уже сообщили, что якобы войска России пошли в наступление на севере Харьковской области. Российские пропагандисты уверяют россиян в том, что якобы есть "высокая вероятность, что обычная разведка боем может завершиться для ВСУ неприятностями".

Но в СНБО заявили, что это очередная попытка запугать. Вместе с тем, это попытка постоянно отвлекать наши силы на разные направления, пока оккупанты штурмуют на Донбассе.

Отметим, что спикер Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заверил, что у российских войск пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Пока оккупанты сосредоточивают на разведке и обстрелах линии фронта. Сами же россияне успели разогнать информацию о том, что эти наступательные действия якобы происходят.

Мобилизация в России: Путин наступает на те же грабли

Россия может готовиться к более продолжительной войне. Аналитики отмечают, что Кремль планирует несколько этапов проведения наступления на Востоке для попытки захвата Донецкой и Луганской областей. Россия готова растянуть это на период от шести месяцев до года.

Как доказательство такой тактики британская разведка сообщила, что российские власти все же не исключают возможность проведения еще одного раунда в рамках "частичной мобилизации". Именно эти силы потребуются для нового наступления в Украине для реализации той тактики, которую мечтают воплотить в Кремле.

Разведка учитывает, что 22 января уже были сообщения о том, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена числятся в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, заявив, что указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил. И это, несмотря на слова самого Пескова о том, что частичная мобилизация завершена. Поэтому в разведке пришли к выводу, что Кремль ищет путь к новой публичной волне мобилизации.

Но здесь следует учесть, что мы имеем дело с неадекватным врагом, который может наступать на те же грабли несколько раз. Все то, что сейчас делает Россия – пытается запугать Украину и Запад. Да, они готовы начать новое наступление, но ресурса для наступления со всех сторон у них нет, поэтому они давят психологически.

В Великобритании сделали два признания о том, что и перед началом полномасштабного вторжения в Украину россияне пытались запугать британцев. В частности, Борис Джонсон заявил, что Путин угрожал ему лично ракетным ударом.

Также министр обороны Британии Бен Уоллес упомянул, что начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов перед вторжением сказал ему, что Россия больше никогда не будет унижена.

Итак, Россия все так же пытается раздувать щеки и показать Украине и Западу, что якобы она все еще мощная и не будет унижена поражением. И в этом контексте эксперты ISW вспоминают, что с такими угрозами прошлого года и с частичным успехом россиян началась фаза войны, где Украина перехватила инициативу и вернула большую часть захваченных после 24 февраля территорий.

Поэтому история повторится и в этот раз – россияне пойдут в наступление, но дальше ВСУ, дождавшись оружия, перехватят инициативу. Однако сейчас ВСУ вынуждены полагаться на пусть модернизированное, но советское оружие для сдерживания нашествия россиян. И именно поэтому Кремль пытается затянуть войну во времени.

Вопрос самолетов F-16: Польша снова продавливает Германию

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет затянуть войну на территории Украины и истощить украинские ресурсы. Поэтому Украина и партнеры должны сделать время оружием против России.

На эту тему важное заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сообщил, что Польша готова предоставить Украине свои самолеты F-16, если пройдет соответствующая координация с НАТО.

Такое заявление очень важно в контексте того, что Германия пытается уклониться от вопроса поставки авиации для ВСУ. Следует вспомнить, как канцлер Олаф Шольц противился передаче "Леопардов". И именно Польша своим заявлением о готовности передать роту танков Украине по сути разблокировала этот вопрос.

Поэтому есть надежда, что и вопрос самолетов будет разблокирован, ведь сегодня это очень важно. Пока Шольц наотрез отказывается даже обсуждать этот вопрос. Однако, как и в ситуации с танками, на Шольца начали давить не только извне, но и внутри страны.

В частности, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заскиа Эскен заявила, что вопрос передачи Украине истребителей дискуссионный и обсуждается в кабинетах Бундестага.

Эскен, возглавляющая коалиционное правительство под руководством канцлера Шольца, не стала однозначно исключать возможность поддержки Украины истребителями, указав, что "решающим фактором является то, чтобы Германия и НАТО не стали стороной в этой войне". В то же время, она заверила, что Берлин каждым своим решением отвергает российскую агрессию, и это должен понять Путин.

Это заявление Эскен уже вызвало раздражение Шольца. Он резко ответил, что прения по этому вопросу внутри Германии должны прекратиться. Он заявил, что этот вопрос требует серьезных обсуждений, а не конкуренции, при которой "на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины".

Следовательно, оказывается это вопрос нуждается в консультациях, хотя вчера Шольц уверял, что это вопрос даже не стоит обсуждать.