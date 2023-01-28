Важное значение в войне имеет военная помощь, которую Запад оказывает Украине. Ее снабжение прямо влияет на решение Кремля, а также определяет "окно возможностей" для Украины. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, как идет подготовка к активизации боевых действий, и какие меры принимаются сторонами конфликта.

Обратите внимание Блеф ради переговоров или реальная угроза: что кроется за угрозами Путина о наступлении

Подготовка ВСУ контрнаступления: что играет ключевую роль

Главный вопрос, который сейчас обсуждается в контексте военной помощи от Запада – это поставка танков и авиации для предстоящего отражения наступления россиян и перехода ВСУ в контрнаступление.

В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что украинские военные продолжают истощать врага на Юге, держа его под огненным контролем. Таким образом защитники готовятся к возможному наступлению.

Она отметила, что ВСУ на Юге продолжают точными ударами уничтожать склады врага, а также места дислокации оккупационных войск. По ее словам, это и есть подготовка к контрнаступлению. И похожую стратегию мы уже видели в исполнении ВСУ в Херсонской области осенью прошлого года.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отмечает, что для того, чтобы эффективно обороняться, нужно постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках.

То есть победить врага, сидя в окопах невозможно. Поэтому нужно не только истощать врага, но и самим постоянно проводить наступления, чтобы определять слабые места в обороне противника.

Вопрос темпов поставки оружия имеет ключевое значение

Итак, исходя из этих двух заявлений можно сделать вывод, что наши военные готовятся к наступлению. Проблема в том, что, как говорил еще в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мы вынуждены накапливать силы для будущих прорывов. Это та реальность, в которой мы сейчас находимся.

Поэтому ключевой вопрос заключается в том, как быстро мы получим достаточное количество танков и другой техники для тех же наступлений?

И вот на этот счет, казалось бы, есть хорошие новости. В частности, посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что западные партнеры после последнего заседания "Рамштайна" в целом обещают передать Украине 321 танк, что отвечает тем запросам, которые озвучивал генерал Залужный.

Однако следует понимать, что в эту цифру входят как обещания передать западные танки, так и модернизированные танки Т-72. В частности, если исходить из тех обещаний, которые уже озвучены партнерами, мы должны получить 31 танк "Абрамс" М1А2, однако срок их доставки не оптимистичен – через несколько месяцев.

Вместе с тем, если подытожить обещания Германии, Польши, Канады, Испании, Финляндии, Норвегии, Португалии и Нидерландов – мы получим суммарно почти сотню таких танков. Однако вся проблема в сроках доставки.

За счет чего Украина сформирует танковый кулак

К примеру, Германия заявила, что реалистично рассчитывать на их передачу ближе к апрелю. Испания откровенно заявила, что "Леопарды", которые она готова передать, еще предстоит отремонтировать, что займет некоторое время. Когда танки от Испании окажутся в Украине – неизвестно. Остальные же танки, которые обещают партнеры передать быстрее – это 180 модернизированных Т-72 от Чехии, Польши и Марокко.

Итак, в ближайшее время можем получить мощный танковый кулак, но не из танков западного образца. Впрочем, и эта мощность в сочетании с десятками единиц БПМ, БТР и что важно – САУ позволит и держать активную оборону до того, как вся помощь доедет до фронта.

Похоже, именно на это и делается ставка, но Генштабу ВСУ все-таки виднее. И важно понимать – танки западного образца будут в ВСУ, этот вопрос уже решен окончательно. И это прорыв в вопросе о помощи.

Например, канцлер Германии, который казалось противостоял такому решению больше всего, сегодня уже объясняет своему избирателю, что передача танков Украине крайне важна. Шольц поспешил успокоить немцев, которые выступают против такого шага, мол, это подрывает безопасность самой Германии. Да, там до сих пор остаются те, кто боятся нападения России на Германию.

Вопрос авиации сдвинулся с мертвой точки: как реагирует Кремль

Параллельно уже активно ведется дискуссия по поставкам в Украину истребителей F-16. Здесь важно сразу же отметить, что в СМИ произошла неразбериха в отношении заявлений западных истребителей. В частности, испанское издание El Pais, ссылаясь на слова спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, опубликовало заявление о том, что Украина ожидает от партнеров 24 истребителя F-16 и якобы определенные договоренности по этому поводу уже существуют.

Однако позже сам Юрий Игнат заявил, что эта информация нуждается в уточнении. Он заявляет, что жонглировать цифрами пока не стоит, ведь такие заявления достаточно чувствительны для наших партнеров.

Он добавил, что цифра в 24 истребителя – это, скорее, предположение о вероятности первых поставок самолетов. Однако пока не было никаких заявлений и такие вещи очень негативно влияют, потому что не любят партнеры, когда кажется что-то желаемое за действительное. При этом Игнат подтвердил, что Украина определилась, что будет определенное количество бригад в будущем, которые обеспечат охрану нашей страны именно на современных многоцелевых самолетах F-16.

Вместе с тем, по словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, переговоры с партнерами по возможности передачи Украине штурмовой авиации и даже дальнобойных ракет уже идут. И речь идет об ускоренном режиме обсуждений.

Следует добавить, что передача штурмовой авиации в будущем полностью вкладывается в контекст уже происходящих поставок оружия и которые официально анонсированы. Именно самолеты могут прикрывать с неба живую силу, танки и другую бронетехнику. Это должно работать в комплексе. Опять же, чтобы не терять на поле боя технику, ВСУ должны уменьшить ключевой инструмент российской армии – артиллерию. Следовательно, сейчас и вопрос о ракетах большей дальности также активно обсуждается.

Британия готова дать Украине истребители: но есть одно "но"

Хотя, с другой стороны, здесь есть и определенные проблемы с вопросом предоставления авиации, ведь ряд стран боится эскалации и нарушения архитектуры безопасности в Европе. Например, даже наши самые большие друзья – Великобритания, – как сообщает The Telegraph, готова передать Украине истребители. Впрочем, только при условии отступления российских войск с оккупированных территорий. Проще говоря, после войны.

Источники The Telegraph в Королевских ВВС отмечают, что якобы сейчас вопрос самолетов – это не приоритет. Также источники рассказали, что самолеты могут передать тогда, когда Россия будет изгнана из Украины, а украинцам нужно будет провести миссию воздушного контроля, чтобы защитить свое воздушное пространство.

То есть речь идет уже о возможности предоставления самолетов для патрулирования воздушного пространства Украины после изгнания русских войск, что выглядит немного странно. Хотя с другой стороны, другие источники The Telegraph утверждают, что сейчас происходит давление на ВВС и ВМФ Британии, мол, они слишком мало делают для помощи Украине.

Следует также понимать, что это только предварительные заявления. И вполне может повториться история, как это было с танками – сначала полное отрицание, потом договоренности, а потом уже и официальные заявления о передаче. Главное, что процесс уже запущен. Это прекрасно понимают в Кремле, а потому сильно спешат с новым наступлением и активно реализуют всевозможные информационные операции.

Путин хочет вернуть инициативу на фронте: где готовится наступление России

В Институте изучения войны предполагают, что диктатор Путин в ближайшие 6 месяцев готовится попытаться осуществить решительное стратегическое действие, вероятнее всего, в Луганской области или в районе Угледара к западу от Донецка. Аналитики отмечают, что таким образом диктатор попытается вернуть инициативу на фронте, чтобы остановить нынешние успехи Украины, достигнутые в ходе военных операций.

Причем аналитики говорят, что решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция по остановке украинского контрнаступления. А вот наземные атаки оккупантов в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий для наступления на Луганск.

В пользу этого утверждения выступает тот факт, что Россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область. Вместе с тем, аналитики уверены, что новое наступление России вряд ли будет направлено на северную часть Украины. Нет признаков того, что оккупанты формируют ударные группы в Беларуси. Кроме того, россияне в основном используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций.

Однако, как уже говорили в ГУР МО, тактика нового командующего оккупантами в Украине Герасимова состоит в том, что перед наземной атакой, Кремль использует информационные спецоперации. В ГУР заявили, что Россия готовит масштабную кампанию по дискредитации украинского военно-политического руководства с целью посеять сомнения в победе украинцев и западных партнеров. А еще раньше ГУР предупреждал журналистов, что Кремль готовит масштабную ИПСО, используя западных аналитиков и медиа. И, похоже, первая волна этой операции уже набирает обороты.

Российский нарратив на Западе: как Кремль хочет сорвать помощь Украине

Поэтому в западных СМИ пытаются распространять нарратив о том, что якобы решение Запада о поставках танков, да еще и в перспективе авиации – приближает Запад к открытому столкновению с Россией. Мол, если Запад и дальше будет усиливать Украину – глобальная война неизбежна.

Поэтому Шольцу приходится успокаивать доверчивую часть немцев. Следует четко отдавать себе отчет, что этот нарратив, который усиленно проталкивает Кремль, несомненно помогает российскому диктатору полностью изменить фокус внимания с тем, что именно Россия напала на Украину, а все остальное – это последствия этого вторжения.

Но такой нарратив опасен для Украины тем, что наши союзники часто останавливаются и теряют время на размышления о том, не приведет ли очередной шаг к эскалации? А это точно на руку Кремлю, потому что только россияне выиграют с этого время.

Очевидно, что продвижение идеи о войне между НАТО и Россией помогает объяснить внутренней аудитории Путина, почему вторжение не удалось так быстро, как надеялись в Кремле.

Никто не может выиграть войну: что кроется за этим нарративом

Однако Россия ведет еще одну информационную операцию, которая звучит очень просто – при всем западном оружии для ВСУ, ни Украина, ни Россия не одержат в этой войне абсолютную победу. А значит, самое время переходить к переговорам. Вот именно с таким заголовком сегодня вышел аналитический материал американского исследовательского центра RAND Сorporation. В нем аналитики размышляют, как же избежать долгой войны?

В отчете говорится, что маловероятно, что Россия после полного вытеснения ее сил из Украины смирилась с поражением и даже выплатила компенсацию за нанесенный ущерб. Аналитики предлагают возможные варианты окончания русско-украинской войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование.

Под абсолютной победой, аналитики подразумевают "победитель устанавливает новое руководство в побежденном государстве, оккупируя или аннексируя территорию противника". Однако Украина к этому точно не стремится. И это первый тревожный колокольчик этого отчета.

Далее аналитики уверяют, что поскольку ни у одной из сторон нет возможностей для достижения абсолютной победы, война, скорее всего, закончится какими-то переговорами. Аналитики пишут, что "даже относительный "проигравший" в войне сохранит возможность угрожать другой стороне.

Перемирие в Украине, ожидают эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий. Аналитики утверждают, что если заключить перемирие, то Россия прекратит попытки оккупировать дополнительные украинские территории и не будет наносить ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре.

Украинские Вооруженные силы в таком случае прекратили бы свои контрнаступления – удары по удерживаемым Россией районам Украины и по самой России. Сохранятся нерешенные территориальные вопросы, которые будут оспариваться политическим и экономическим путем, а не военным.

Этот доклад, казалось бы авторитетного американского исследовательского Центра, настораживает. Главный его тезис состоит в том, что следует заканчивать войну, мириться с потерями и что после этого Россия точно не будет продвигаться дальше.

Отчет RAND Сorporation: какая связь с Кремлем

Но следует обратить внимание на автора этого исследования. Одним из соавторов доклада является Сэмюэль Шарап. Оказалось, что именно он в ноябре 2021 года написал довольно скандальную статью. В то время как Россия уже концентрировала свои войска на наших границах, а глава Украинской разведки Буданов впервые заявил, что Россия готовит полномасштабное нападение, Сэмюэль Шарап пишет, что для деэскалации нужно заставить Украину пойти на уступки России.

Также оказывается, что Шарап предлагал пойти на такие же уступки и Грузии в 2008 году. Мол, для пользы самых непризнанных республик Грузия могла бы и уступить свои принципы. Кроме того, автор доклада Шарап в свое время был приглашенным ученым в Московском центре Карнеги, а также стипендиатом программы Фулбрайта в МГИМО.

Шарап также является приглашенным экспертом в кремлевском дискуссионном клубе "Валдай", где Путин ежегодно объясняет, каким должен быть "правильный" анализ событий касательно России. Поэтому выводы делайте сами…