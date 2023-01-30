У НАТО констатували, що Росія не відмовилася від своїх цілей у війні. Також у Кремлі все ж готують нову хвилю мобілізації, проте ризикують наступити на ті ж самі граблі. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, як Росія погрожує новим наступом і намагається психологічно тиснути на Україну та Захід.

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"Вікно можливостей" для Росії: Литва закликає не зволікати з допомогою Україні

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що треба пришвидшити постачання зброї Україні, адже Росія поспішає здійснити повторний наступ, щоб скористатися "вікном можливостей" перед поставками нашій країні важкої бронетехніки.

За словами генерал-лейтенанта, Росія перейшла до тотальної війни й фази, коли ключову роль відіграє матеріальне забезпечення і логістика, через що Захід повинен усвідомити всю неминучість військової підтримки України.

Росіяни розуміють, що коли Україна отримає достатню кількість бронетехніки, а українські військові пройдуть необхідне навчання, для Кремля буде пізно намагатися піти великим наступом. Тому Рупшис закликає не сповільнюватися партнерів у питанні надання допомоги Україні.

НАТО не бачить змін у планах Путіна: Росія готує новий наступ

З важливою заявою виступив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який запевнив, що в Альянсі не бачать жодних ознак того, що Путін змінив свої цілі щодо війни проти України.

Навпаки – спостерігається підготовка Росії до нового наступу. Столтенберг запевнив, що сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. На його думку, саме диктатор Путін може покласти край війні, адже це саме він вдерся до суверенної демократичної держави в Європі.

Та проблема в тому, що немає жодних ознак того, що Кремль готується до миру. У Росії лише розкручують маховик війни, створюючи наратив для росіян про те, що вони не можуть програти цю війну, а отже мають платити високу ціну заради реалізації амбіцій схибленого Путіна.

За словами Столтенберга, Кремль готується до нового наступу. І, як і каже командувач ЗС Литви, Путін намагається зробити це якомога швидше, скориставшись повільною передачею зброї від Заходу Україні.

Водночас Столтенберг певен, що на якомусь етапі війна закінчиться переговорами. Та для того, щоб їх пришвидшити, Україна має отримати більше сучасної зброї.

Південна Корея: у НАТО шукають нового донора для України

Щодо постачання зброї, то Столтенберг також звернувся до Південної Кореї із закликом переглянути своє законодавство щодо відмови від експорту зброї до країн, які перебувають у конфлікті, щоб вона могла допомогти озброїти Україну.

Він звернув увагу на те, що вже кілька країн НАТО змінили свою політику, адже раніше ніколи не експортували зброю в країни конфлікту. Тут він мав на увазі Німеччину, Норвегію та Швецію.

Варто пояснити, що законодавство Південної Кореї говорить про те, що експорт зброї може використовуватися лише в "мирних цілях" і "не повинен впливати на міжнародний мир, підтримку безпеки та національну безпеку". Тобто країні, що воює, Південна Корея не може передавати зброю.

Повертаючись до тези Столтенберга про те, що слід збільшити постачання зброї в Україну, щоб змусити Кремль до переговорів, слід сказати, що Росія активно намагається перевернути все з ніг на голову. Кремль намагається сформувати меседж про те, що він не готовий до переговорів із Києвом, поки Захід постачає нам зброю.

Зокрема, сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що, мовляв, рішення США і союзників по НАТО відправити танки в Україну зробило для Москви "безглуздими" будь-які переговори з Києвом.

За старою методичкою Рябков заявив, що насправді Захід не прагне допомогти Україні, а просто використовує нашу країну як "полігон" для своєї зброї. Тобто теза Москви полягає в тому, аби Україні не постачали зброю і тоді росіяни мріють захопити більшу частину території нашої країни й перейти до переговорів. На що Україна звісно не погодиться.

Наступ на Сумщину: якими силами насправді оперує Кремль

Разом з тим, постає питання – чи дійсно Росія може встигнути підготувати сили для наступу, аби скористатися часом поки партнери передають Україні зброю?

Інститут вивчення війни (ISW) зробив аналіз, який доводить, що у найближчі два місяці Росія встигне підготуватися до локалізованих атак на Сході, зокрема в Луганській області та на Донбасі. Вже до середини весни її імпульс наступу згасне і це буде вікном можливостей вже для ЗСУ, які на той час мають отримати всю анонсовано допомогу.

Однак ворог вже зараз намагається сформувати умови, які нібито свідчать про підготовку до наступу. Зокрема, губернатор російської Курської області Роман Старовойтов заявив, що найближчим часом в регіон прибуде додатковий контингент російських військових нібито "для виконання завдань із захисту кордону".

Варто розуміти, що Курська область межує із Сумською областю України. Таким чином ворог намагається відтягти частину українських сил на цей напрямок, адже раніше вже лунали припущення, що Росія може спробувати атакувати Сумщину під час нового наступу.

Разом з тим, у ДПСУ повідомили, що окупанти перекинули свої нові підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.

Раніше вже повідомлялося, що частину росіян вивели з Білорусі і кинули на Луганщину. Разом з тим, речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив, що, попри перекидання нових підрозділів, загальна кількість росіян у Білорусі навпаки скоротилася. Отже, ситуація на нашому кордоні цілком контрольована силами оборони України.

Тобто росіяни постійно переміщують свої війська на території Білорусі та у прикордонних регіонах Росії, аби створити враження про підготовку наступу на цих напрямках.

Обстріли Харківщини: як Москва вигадує наступ на Харків

Разом з тим, окупанти завдали удару по Харкову, де влучили у багатоповерхівку ракетою системи С-300. Відомо про одну загиблу жінку та ще трьох поранених. Також ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Окрім того, окремі диверсійні групи росіян намагаються проникнути на територію Харківської області. І от всю цю ситуацію російські пропагандисти почали виставляти, як підготовку до великого наступу на Харківщину.

Однак, в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що після хвилі фейків про великі наступи окупантів у Запорізькій області, російські пропагандисти вирішили не зменшувати обертів і розповіли про "наступ" і на Харківському напрямку. Це не більше ніж фейк!

Зокрема, російські ЗМІ вже повідомили, що нібито війська Росії пішли у наступ на півночі Харківської області. Російські пропагандисти запевняють росіян в тому, що нібито є "висока ймовірність, що звичайна розвідка боєм може завершитися для ЗСУ неприємностями".

Та в РНБО заявили, що це чергова спроба залякати. Разом з тим, це спроба постійно відволікати наші сили на різні напрямки, поки окупанти штурмують на Донбасі.

Зазначимо, що речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін запевнив, що російські війська поки не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Наразі, окупанти зосереджуються на розвідці та обстрілах лінії фронту. Натомість самі росіяни встигли розігнати інформацію про те, що ці наступальні дії нібито відбуваються.

Мобілізація у Росії: Путін наступає на ті самі граблі

Росія може готуватися до більш довготривалої війни. Аналітики зазначають, що Кремль планує кілька етапів проведення наступу на Сході України для спроби захоплення Донецької та Луганської областей. Росія готова розтягти це на період від 6 місяців до року.

Як доказ такої тактики, британська розвідка повідомила, що російська влада все ж не виключає можливість проведення ще одного раунду у рамках "часткової мобілізації". Саме ці сили будуть потрібні для нового наступу в Україні для реалізації тієї тактики, яку мріють втілити в Кремлі.

Розвідка зважає на те, що 22 січня вже були повідомлення про те, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів із двома паспортами, повідомляючи чоловікам, що їхні імена значаться в мобілізаційних списках.

Крім того, 23 січня прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися чинним, заявивши, що указ, як і раніше, необхідний для підтримки збройних сил. І це, попри слова самого ж Пєскова про те, що часткова мобілізація завершена. Тож, у розвідці дійшли до висновку, що Кремль шукає шлях до нової публічної хвилі мобілізації.

Та тут варто зважити на те, що ми маємо справу з неадекватним ворогом, який може наступати на ті ж граблі кілька разів. Все те, що нині робить Росія – намагається залякати Україну та Захід. Так, вони готові розпочати новий наступ, але ресурсу для наступу з усіх боків у них немає, тому вони тиснуть психологічно.

У Великій Британії зробили два зізнання про те, що і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну росіяни намагалися залякати британців. Зокрема, Борис Джонсон заявив, що Путін погрожував йому особисто ракетним ударом.

Також міністр оборони Британії Бен Воллес згадав, що начальник Генштабу російської армії Валєрій Герасимов перед вторгненням сказав йому, що, Росія більше ніколи не буде приниженою.

Отже, наразі Росія так само намагається роздути щоки і показати Україні та Заходу, що нібито вона все ще могутня і не буде принижена поразкою. І в цьому контексті експерти ISW, згадують, що за такими погрозами минулого року і за частковим успіхом росіян, розпочалася фаза війни, де Україна перехопила ініціативу та відбила більшу частину захоплених після 24 лютого територій.

Тому історія повториться і цього разу – росіяни підуть у наступ, але далі ЗСУ, дочекавшись зброї, перехоплять ініціативу. Та наразі ЗСУ змушені покладатися на нехай модернізовану, але радянську зброю для стримування навали росіян. І саме тому Кремль намагається затягти війну у часі.

Питання літаків F-16: Польща знову продавлює Німеччину

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче затягнути війну на території України і виснажити українські ресурси. Тому Україна та партнери мають зробити час зброєю проти Росії.

На цю тему важливу заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він повідомив, що Польща готова надати Україні свої літаки F-16, якщо відбудеться відповідна координація з НАТО.

Така заява дуже важлива у контексті того, що Німеччина намагається ухилитися від питання постачання авіації для ЗСУ. Варто згадати, як канцлер Олаф Шольц противився передачі "Леопард". І саме Польща своєю заявою про готовність передати роту танків Україні, по суті, розблокувала це питання.

Тому є надія, що і питання літаків буде розблоковане, адже сьогодні це вкрай важливо. Наразі Шольц навідріз відмовляється навіть обговорювати це питання. Однак, як і у ситуації з танками, на Шольца почали тиснути не лише ззовні, але і всередині країни.

Зокрема, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Заскіа Ескен заявила, що питання передачі Україні винищувачів дискусійне і обговорюється в кабінетах Бундестагу.

Ескен, яка очолює коаліційний уряд під керівництвом канцлера Шольца, не стала однозначно виключати можливість підтримки України винищувачами, вказавши, що "вирішальним фактором є те, щоб Німеччина та НАТО не стали стороною у цій війні". Водночас вона запевнила, що Берлін кожним своїм рішенням відкидає російську агресію і це має зрозуміти Путін.

Ця заява Ескен вже викликала роздратування Шольца. Він різко відповів, що дебати щодо цього питання усередині Німеччини повинні припинитися. Він заявив, що це питання потребує серйозних обговорень, а не конкуренції, при якій "на перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України".

Отже, виявляється це питання потребує консультацій, хоча вчора Шольц запевняв, що це питання навіть не варто обговорювати.