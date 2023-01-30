Практически каждый вброс о том, что Кремль "принял волевое решение" и "вот теперь Россия точно победит", российская аудитория воспринимает как нечто вполне реальное. Мол, наконец-то Путин прекращает играть в бирюльки.

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Впрочем, полномасштабная война длится уже больше 11 месяцев, а никакого новейшего вооружения от России на поле боя никто так и не увидел. Конечно, оккупанты используют свои вполне современные Т-90 различных модификаций, совершенно удачные версии Су-35 или МиГ-31, но все эти изделия отнюдь нельзя называть полностью собственными разработками российской оборонки.

За 40 лет Россия не создала ничего собственного и качественного

Кремлевская пропаганда, прививая собственному населению мысли о невероятной мощи российской армии, десятками лет рапортовала о том, что инженеры-оккупанты создали то или иное оружие, не имеющее аналогов во всем мире.

Так говорили об оперативно-тактических комплексах "Искандер", которые оказались просто внедрением в жизнь советских разработок по модернизации ОТРК "Ока". А на практике при применении в войне против Украины вообще показали себя очень плохо. Хваленая точность "Искандеров" оказалась чем-то летящим прямо в направлении запуска.

А сколько пафоса было на презентации российских систем ПВО. Мол, новейший С-400 способен сбивать вообще все, что появится в зоне его поражения, а ЗРК "Панцирь" легко справится с чем-либо стоящим на вооружении НАТО. Только вот в 2017 году, когда США нанесли удар по аэродрому в Сирии крылатыми ракетами Tomahawk, все "Панцири" были мгновенно уничтожены. Кроме того, и наши вооруженные силы не столь новейшим вооружением вполне удачно уничтожают российские ЗРК.

Смотрите видео уничтожения российского "Панциря-С1" защитниками Украины:

Конечно, российские системы ПВО нельзя назвать некачественными, но об их "невероятных характеристиках" лучше спросить у инженеров аэродрома "Энгельс-2" – важнейшего стратегического объекта воздушных сил России.



Прилеты по аэродрому "Энгельс-2" как свидетельство "эффективности" российского ПВО / фото Planet labs

Фактически российская оборонная промышленность с момента распада СССР не представила миру почти ни одного реально качественного изделия, которое не было бы наработкой советских специалистов. А если что-то и было создано, то это лишь крылатые ракеты типа "Калибр" или "Кинжал". Однако и здесь не все для России столь прекрасно. Ведь гиперзвуковой комплекс является невероятно штучным изделием, которое ОПК страны-агрессора способен производить только в очень ограниченных количествах.

Более того, любое "аналоговнетное" российское оружие почти на 100% зависит от поставок западных запчастей. Без микросхем, гироскопов и других технологических комплектующих россияне вообще могут забыть об изготовлении и модернизации любого оружия.

Так что единственным вариантом для пополнения боезапасов тех же "Калибров" и "Кинжалов" для них является лишь нелегальное приобретение всего необходимого в обход санкций. Ведь никакого намека на импортозамещение в России за все годы так и не произошло.

Су-57 – сплошное позорище

Впрочем, если крылатые ракеты и Искандеры российские военные преступники используют против гражданского населения и критической инфраструктуры, то есть такие "вундервафли", которые никогда не появляются на линии столкновения. Без сомнения, это "мегаэффективный истребитель 5 поколения" Су-57. И речь идет совсем не о том, что части этого "аналоговнетного" самолета "купили" на алиэкспрессе, а о том, что российские инженеры работают так же качественно, как и автоматический переводчик на этом популярном китайском сайте.

Многоцелевые истребители, которые Россия точно создаст быстрее всех в мире, разрабатывали более 10 лет. На это потратили десятки миллиардов долларов, но проект вполне ожидаемо оказался мертворожденным.

Ведь поначалу россияне рассказывали всему миру, как "Су-57 прошел все испытания", хотя он даже не мог подняться в воздух, а на первых презентациях в авиасалонах вместо реальной модели самолета возили стационарный истребитель с некоторыми деталями из пенопласта. Ведь даже собрать полноценно борт не могли.



Российский "истребитель 5 поколения" – это когда из двух двигателей работает один / фото из российских пропагандистских СМИ

И нечего удивляться, когда "невероятно эффективные" разработчики все же хоть как-то "допили" Су-57, а самолет вот-вот должны были передать на вооружение ВКС России, он разбился из-за отказа системы управления. Чтобы не опозориться окончательно, российские изобретатели быстро собрали вторую "серийную" версию истребителя буквально из говна и палок – разобрав ряд "МиГов" и "Сушек" для нужд "нового" изделия. С того момента прошло несколько лет, а вот улучшилась ли ситуация с поставкой Су-57 в российские войска? Нет! Изготовить более-менее сырую модель самолета "пятого поколения" на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре так и не смогли.

Потому и использовать эти самолеты россияне будут только в качестве платформ для запуска старых советских ракет, а приближаться к российско-украинской границе на расстояние хотя бы 20 километров пилоты Су-57 никогда не будут. А ведь очень страшно потерять вещь, на которую годами молилась вся Россия. Тем более если эту вещь в условиях санкций и не восстановишь.

"Армату" привезут на фронт только после Шойгу и Путина

С распиаренными Т-14 ситуация такая же: танки-то вроде бы существуют. И даже, вероятно, не картонные. Но на линии фронта их никто никогда не увидит. Некоторые оккупанты даже шутят, что "Армату" пустят в бой только когда Шойгу с Путиным отважятся посетить передовую, а это, конечно, возможно только в рассказах Пескова. Или если линией фронта вдруг назовут полигон с актерами-ФСОшниками.

Пиарили разработку "Уралвагонзавода" пропагандисты настолько активно, что при упоминании слова "Армата", говорят, мироточили даже мертвые танкисты-буряты. Т-14, хоть и оказался совершенно бесполезной вещью, на которой распилили миллиарды нефтедолларов, однако вполне стал "крепкой" иконой российского ОПК. На уровне с "царь-пушкой" – совершенно непригодной для применения и непонятно для чего созданной.

"Революционный" танк разрабатывали с 2009 по 2022 год, а на вооружение россиян он должен был поступить еще в 2013 году, однако эти сроки постоянно смещались. Кстати, в войсках до сих пор нет ни одного экземпляра Т-14. Но при этом населению страны-агрессора продолжают беззастенчиво врать, что на фронте "Армата" когда-то произведет фурор. Однако этого никогда не произойдет, потому что даже неизвестно, заменили ли разработчики картонные детали на настоящую броню.



Картонная "Армата" перед парадом в 2015 году / фото с твиттера

В Кремле никогда не признают, что Т-14 – максимально провальный проект, способный только кататься по Красной площади на парадах, чтобы "ваньки" видели "величие" российского оборонно-промышленного комплекса. Однако, как показывает практика, ездит "Армата" через раз.

Смотрите видео, как Т-14 заглох на репетиции парада в Москве:

Поскольку в случае любого появления "Арматы" (если она действительно способна ездить и стрелять) на поле боя, этот танк может быть сожжен обычными РПГ, россияне никогда не будут рисковать потерей едва ли не единственного образца, способного формировать у оккупантов гордость за свою оборонку . А если кто до сих пор в это не верит, то пусть ответит на вопрос: почему же кремлевское руководство до сих пор не воспользовалось таким замечательным вооружением?

На поле боя, вероятно, появятся Т-34. Те же, которые в конце декабря Кремлю передал Лаос. И хотя в Москве говорят, что будут использовать танки времен Второй мировой исключительно для парадов и съемок исторических видео, есть сильные подозрения, что "чмобикам" придется участвовать в реконструкции "Великой отечественной" где-то на территории Донбасса.



Кобзон одобряет появление Т-62 и подготовку к использованию Т-34 на украинских фронтах / фото с российских пропагандистских ресурсов

Ведь не зря российские пропагандисты уже начали снимать сюжеты о том, что эти танки разработки Харьковского танкового завода 1940 года до сих пор "очень неплохие".

Смотрите видео, как российские военные нахваливают Т-34:

Только воевать им придется не против "Пантер" и "Маусов", а против "Леопардов" и "Абрамсов". И будут гореть русские буряты буквально пачками. Возможно, с мыслями о том, что когда-нибудь на фронт привезут Т-14, а вот тогда Россия точно победит.