В то же время, утверждают, что взрывы были следствием работы ПВО. Мол, обломки и стали причиной гибели военных.

Внимание В Энгельсе сильный пожар на аэродроме, СМИ сообщили о жертвах – власти говорят, что "угрозы нет"

ПВО в понедельник сбили на малой высоте во время подлета к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области беспилотник,

– говорится в сообщении.

Говорят, что авиатехника повреждения не получила.

Традиционно обвиняют в причастности Украину. Якобы именно наш беспилотник залетел на территорию военного аэродрома.