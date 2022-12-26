Хвалене російське ППО нібито збило безпілотник

Водночас стверджують, що вибухи були наслідком роботи ППО. Мовляв, уламки й стали причиною загибелі військових.

Увага В Енгельсі сильна пожежа на аеродромі, ЗМІ повідомили про жертв – влада каже, що "загрози немає"

ППО у понеділок збили на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області безпілотник. Внаслідок падіння його уламків 3 російські військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення,

– йдеться у повідомленні.

Кажуть, що авіатехніка пошкоджень не зазнала. Наразі складно сказати, чи дійсно це так, адже в Росії звикли приховувати будь-які втрати.

Звинувачують в атаці Україну

Традиційно там звинувачують у причетності Україну. Нібито, саме наш безпілотник залетів на територію військового летовища.

Але тут варто нагадати відстань між Україною та Саратовом, а це більше, ніж 1000 кілометрів.

Зверніть увагу! Саме з військового аеродрому "Енгельс-2", що розташований неподалік Саратова, росіяни атакують Київ. Там стоять важкі бомбардувальники у великій кількості.

Що сталось в Енгельсі сьогодні

Близько 1:00 за київським часом в Енгельсі повідомили про гучний вибух, в місті оголосили повітряну тривогу. Площа пожежі після вибуху в Енгельсі, за попередніми даними, становила 120 квадратних метрів.

РосЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху загинули 3 людини, ще 4 були госпіталізовані. Однак, місцева влада кинулась заспокоювати громадян, що "усе під контролем", "ніякої надзвичайної події не сталось".

А й дійсно, "бавовна" на російських аеродромах – явище, яке останнім часом стає цілком звичним. Вранці 6 грудня у Курську загорівся нафтонакопичувач, лихоманило і Брянськ. Як і у випадку з "Енгельсом" та "Дягілевим", у Росії заявили про "атаку українських безпілотників".